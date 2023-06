Darbinieka arestu Vjetnamā "Sun Finance Group" skaidro ar firmas lielo atbalstu Ukrainai

Vjetnamas mediji vēsta, ka aizturētais Latvijas pilsonis Aigars Plivčs vietējai policijai atzinies, ka strādā uzņēmumā "Sun Finance Group" un nodarbojas ar kreditēšanu, parādu piedziņu, izmaksu vadību un cilvēkresursu vadību.

Vjetnamas varasiestādes 26. maijā veica pārbaudi un secināja, ka uzņēmumi "Digital Credit Company", "Fincap VN Company" un "Sofi Solutions Company" darbojas kā lombardi un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniedzēji un ar tīmekļa vietņu "tamo.vn" un "findo.vn" starpniecību izsniedz aizdevumus uz ārkārtīgi augstām procentu likmēm.

Tie piedāvājuši aizdevumus ar zemāko likmi 401,5% gadā un augstāko 1379,7% gadā.

Minētās tīmekļa vietnes izveidoja "Sun Finance Group", kura galvenais birojs atrodas Latvijā un kas nodarbojas ar aizdevumu izsniegšanu Vjetnamā, ziņoja "Saigon News".

Vjetnamas policija veica izmeklēšanu pret trim minētajiem uzņēmumiem un deviņiem apsūdzētajiem par "aizdevumu izsniegšanu ar augstu procentu likmi civiltiesiskos darījumos".

Izmeklēšanas laikā policija atklāja, ka Plivčs ir "Digital Credit Company", "Fincap VN Company" un "Sofi Solutions Company" tīmekļa vietņu operators.

Firmai aizdomas, ka notikušais saistīts ar atbalstu Ukrainai

“Sun Finance” darbības pamatā vienmēr ir bijis atbildīgs darbs katras valsts likumdošanas ietvaros - tajā skaitā Vjetnamā, kur esam licencēts pakalpojuma sniedzējs, teikts kompānijas oficiālajā paziņojumā.

“Līdz 2022. gada izskaņai uzņēmumam un nozarei kopumā bija konstruktīva sadarbība ar vietējām uzraugošajām institūcijām. Tās bija iepazinušās ar visiem mūsu procesiem, produkta parametriem un uzņēmējdarbības modeli, kas to ieskatā bija pilnībā atbilstošs likumdošanai. Tomēr 2022. gada otrajā pusē varēja novērot kardinālu attieksmes maiņu gan pret mūsu, gan arī citiem Eiropas kreditēšanas uzņēmumiem, kas darbojas šajā tirgū. Mūsu ieskatā notiekošais varētu būt daļa no Vjetnamas atbalsta Krievijai. No kara pirmās dienas esam aktīvi pauduši savu atbalstu Ukrainai. Bijām viens no lielākajiem atbalstītājiem kustībā “Uzņēmēji mieram” un “Tavi draugi” atbalsta akcijā, kopā ar citiem Latvijas uzņēmumiem ziedojot vairāk kā pusotru miljonu eiro Ukrainas atbalstam,” apgalvo firma.



Ņemot vērā grupas nelielos biznesa apjomus tirgū un augoši nelabvēlīgo vidi ārvalstu investīcijām, 2023. gada janvārī pieņemts lēmums pakāpeniski iziet no Vjetnamas tirgus, mazinot ekspozīciju un kredītportfeli.

Kompānija informē, ka aprīļa beigās “Sun Finance” ekspozīcija šajā valstī bija nebūtiska (zem 2%) no kopējā grupas aktīvu apjoma un tā turpina samazināties. Kopš aprīļa mēneša netiek izsniegti jauni aizdevumi šajā valstī, teikts komentārā.



“Attiecīgi šonedēļ Vjetnamas medijos izskanējusi informācija par mūsu biznesa apjomiem un modeli neatbilst patiesībai kā arī ir novecojusi. Jau kopš gada sākuma strādājam pie aiziešanas no šī tirgus. Mūsu kredītportfelis šajā valstī uz grupas kopējā aktīvu apjoma ir nebūtisks. Šobrīd strādājam ar regulatoru, kas šajā valstī ir policija, lai atrisinātu visus atvērtos jautājumus un pēc iespējas ātrāk mūsu kolēģis varētu atgriezties Latvijā, tādējādi noslēdzot mūsu uzņēmuma iziešanu no šī tirgus,” pauž firma.

Labuma guvējs – miljonāru saraksta augšgalā

Ar šo kompāniju gan saistās vēl dažas personas no Latvijas. Viens no tiem – Aigars Kesenfelds. Miljonārs, kuru vēl nesen ierindoja starp Latvijas bagātākajiem.

Aigars Kesenfelds ir uzņēmēja Ivara Kesenfelda dēls.

Uzbūvējot tā saucamo “ātro kredītu” biznesu, savulaik kļuvis bagāts un kopā ar ģimeni piedzīvojis pamatīgu sava veida finanšu karuseli – iepriekšējās finanšu krīzes laikā ģimene zaudēja vērtīgus nekustamos īpašumus, kurus dēls pēcāk atguva, 2021. gadā vēstīja pētnieciskās žurnālistikas centrs “Re:Baltica”.

Aigars Kesenfelds jau no agras jaunības demonstrējis izcilību biznesā un iemantojis tēva uzticību, pierādot sevi, vēsta medijs.

Kesenfelds no publicitātes ir pieradis izvairīties, taču ar medijiem izlēma parunāt pirms dažiem gadiem, kad pret viņu un biznesa partneriem Kosovā un Armēnijā sāka vērsties vietējās varasiestādes.

Iemesls – abās valstīs finansiāli mazizglītotu cilvēku nonākšanu lielos parādos saistīja ar tieši šādu nebanku aizdevēju darbošanos.

Kosovā Kesenfelda biznesus jau pat sāka dēvēt par draudu nacionālajai drošībai.

Arī Latvijā, ko bez šaubām arīdzan skāra kādreizējie “ātro kredītu” biznesi, PTAC vērsās pret Kesenfeldam piederošu firmu ar 80 000 eiro sodu.

Publiski savulaik parādījās arī šāda, tāda informācija, kas uzskatāmi ilustrēja Kesenfelda turību – cita starpā grupas “Prāta Vētra” uzstāšanās kāzās.

Pērn žurnālistu Lato Lapsas, Kristīnes Bormanes un “Lursoft” veidotajā sarakstā ar Latvijas 100 bagātākajiem (informācija par 2021. gadu), Aigars Kesenfelds ierindots 6. vietā.

Kesenfelda uzvārds ir atrodams “Lursoft” datubāzē, “Sun Finance Group” sarakstā pie patiesā labuma guvējiem.

Tikmēr Vjetnamā aizturētais Aigars Plivčs ir samērā maz zināma, par publisku grūti nosaucama persona.

Vēl firmā darbojas Toms Jurjevs, Emīls Latkovskis, Roberts Molotanovs un Kristaps Ozols.

Ārlietu ministrija ir informēta par notikušo

Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte pavēstīja, ka ĀM Konsulārais departaments ir informēts par Latvijas pilsoņa aizturēšanu Vjetnamā un ir pārliecinājies, ka aizturētajam ir advokāts, kurš sniedz viņam nepieciešamo atbalstu. Konsulārās amatpersonas uztur saziņu ar pilsoņa ģimeni un darba devēju Latvijā.

Viņa atzīmēja, ka ārlietu dienests var ar aizturētās personas piekrišanu un Valsts policijas iesaisti par aizturēšanas faktu informēt tuviniekus, kā arī sazināties ar Latvijas valsts piederīgajiem ieslodzījuma vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai.

Savukārt ārlietu dienests nevar iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja Latvijas valstspiederīgais ārvalstī ir izdarījis likumpārkāpumu. Tāpat ārlietu dienests nevar panākt labākus ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem un sniegt juridiskas konsultācijas.

Latvijā dibinātā uzņēmuma "Sun Finance" tīrā peļņa pirmajā ceturksnī bija 18,4 miljoni eiro, kas ir par 84% lielāka nekā 2022. gada pirmajā ceturksnī, teikts sevi par finanšu tehnoloģiju kompāniju dēvējošās "Sun Finance" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".