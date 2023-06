Keysoff piedāvā "Office 2021 Pro Plus" par 13,85 €/PC!

Tāpēc šajā rakstā Keysoff vēlas jums piedāvāt alternatīvu risinājumu. Keysoff var nodrošināt jūs ar oriģinālu un zemu izmaksu programmatūru Keysoff gada vidus veicināšana. Office 2021 Pro Plus nepieciešami tikai 26,25 €. Bet, iegādājoties Office 2021 Pro Plus 5 datoru, tas būs 13,85 € par datoru. Mac lietotājiem ir pieejams arī Office 2021 Home and Business.

Milzīga atlaižu zona! Grūti iedomāties

Microsoft Office 2021 Pro - 26.25€

Office 2019 Professional Plus - 20.25€

Office 2021 Home and Business for Mac – 28.99€

Office 2019 Home and Business for Mac – 26.69€

Windows 10 Professional (32/64 Bit) 1 PC – 7.35€

Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) 1 PC - 7.25€

Windows 11 Pro CD-KEY 1 PC - 10.45€

Windows 11 Home Key (1 PC) - 10.25€

Windows un Office pakotne ietaupa vairāk! (Atlaides kods: VZK62)

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package - 31.76€

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 26.99€

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package - 34.99€

Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 28.99€

Legādājieties vairāku atslēgu komplektu, lai baudītu lielākas atlaides!

Office 2021 Professional Plus / 5 PCs - 69.25€ (13.85€ Per PC)

2X Office 2021 Pro Plus Keys Pack - 41.25€ (20.62€ Per Key)

Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC) - 12.45€ (6.22€ Per PC)

Windows 10 Home CD-KEY (2 PC) - 12.41€ (6.21€ Per PC)

Windows 11 Professional - 2 Keys - 20.65€ (10.32€ Per Key)

50% atlaide citām Windows OS un Office (atlaides kods: VZK50)

Microsoft Visio Professional 2021 – 30.23€

Microsoft Project Professional 2021 – 33.82€

Windows Server 2022 Standard - 35.36€

Windows Server 2019 Standard - 16.06€

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9.14€

Skatīt vairāk>>

Ja jums ir nepieciešama vēl cita datorinstrumentu programmatūra, Keysoff ir arī jums! Piemēram, Keysoff var iegādāties rīkus un programmatūru sistēmas tīrīšanai, failu saspiešanai, attēlu rediģēšanai, sistēmas optimizācijai, produktivitātes birojam un pretvīrusu aizsardzībai.

Datorinstrumenti (bez atlaides koda)

Ashampoo PDF Pro 3 – 19.99€

Advanced SystemCare 16 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) - 20.49€

Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) - 19.99€

Ashampoo Office 8 - 16.99€

Skatīt vairāk>>>

Kā tas var būt tik lēts? Kas jums par to jāzina?

Ir svarīgi atzīmēt, ka ir divu veidu licences. Komerciāls, ko var iegādāties arī Microsoft vietnē, un OEM, kas apzīmē oriģinālā aprīkojuma ražotāju. Funkcionalitātes ziņā tie ir identiski.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas lēmumu lietotas programmatūras atslēgas Eiropas Savienībā var pārdot pilnīgi likumīgi.

Tomēr starp abām versijām pastāv atšķirība starp atbalstu un lietojumu. Komerciālo versiju var izmantot vairākos datoros, savukārt OEM versija ir piesaistīta aparatūrai, kurā tā pirmo reizi tika aktivizēta.

Interneta veikala Keysoff.com pārdod OEM licences

Keysoff.com katru dienu pārdod aptuveni 1,500 licences visā pasaulē. Garantijas kompensācija tiek aktivizēta tikai vienā procentā gadījumu.

Keysoff nodrošina, ka visas licences ir derīgas, un vienlaikus piedāvā viena gada servisa garantiju, lai pasargātu jūs no papildu produkta nomaiņas un uzturēšanas izmaksām.

Ar augstas kvalitātes produktiem un profesionālu servisu, Keysoff ir saņēmis vairāk nekā 1000 atsauksmes no reāliem TrustPilot lietotājiem, ar vērtējumu 4.8 un 97% apmierinātības līmeni!

24/7 tehniskais atbalsts un mūža pēcpārdošanas serviss

Sazinaties ar Keysoff: service@keysoff.com