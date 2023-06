www.ecotehnologijas.lv

Ekskavatorists ar ķirurga precizitāti - intervija ar Ēriku no SIA Eco Tehnoloģijas

Bizness un ekonomika Reklāmas projekts

Ikdiena pilsētvidē mēdz mūs nogurdināt un nereti cenšamies no tās izrauties. Daži atelpu gūst, pa brīvdienām apciemojot laukus, kamēr citi uz to raugās ar nopietnu nodomu pilnībā pārcelties uz attālākiem reģioniem. Dzīve nomaļākās Latvijas vietās paredz arī atsevišķu ikdienas ērtību pārplānošanu un viena no tām - kanalizācija.