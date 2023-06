Grafiskā dizaina studijai TEIKA jauna identitāte un vadība

No 2022. gada nogales vadību, uzņemoties izpilddirektores pienākumus, pārņēmusi mārketinga speciāliste Anete Aramina. Anete guvusi lielu pieredzi projektu vadībā un klientu servisā, 10 gadus stradājot ar mārketinga un reklāmas projektiem sadarbībā ar lielākajiem Latvijas zīmoliem. Jaunā uzņēmuma vadītāja strādājusi tādās vadošajās Latvijas radošajās aģentūrās kā WKND, CUBE, kā arī veiksmīgi vadījusi starptautisku dizaina komandu ar vairāk nekā 20 dizaina profesionāļiem AS “Printful Latvia”. Tāpat arī pēdējā gada laikā dizaina studijai TEIKA piesaistīti vairāki izcili radošie talanti.



TEIKA mainījusi savu juridisko nosaukumu uz STUDIO TEIKA, kā arī izstrādājusi jaunu logotipu un identitātes elementus. “10 gadi šķita labs iemesls atskatīties uz TEIKAS zīmola vēsturi un nospraust jaunus mērķus. Lokālo un Baltijas tirgu jau labi pārzinām, nākošajā desmitgadē gribam Latvijas radošos talantus arvien vairāk realizēt ārpus tās. Jaunā identitāte ir solis starptautiskā virzienā“, saka STUDIO TEIKA vadītāja Anete Aramina.



“Radošam cilvēkam darbā vidē vajadzīga brīvības sajūta - vienalga, vai tas nozīmētu fleksiblu darba sākšanas laiku, iespēju strādāt no mājām vai ārzemēm, iespēju dienas vidū aiziet uz sporta klubu vai 4 dienu darba nedēļu. TEIKĀ katram kolēģim ir sava individuāla preference darba režīmam, kas ļauj ilgtermiņā izvairīties no industrijā tik ļoti pierastās izdegšanas kā normas, strādājot regulētā sprinta tempā lielāko daļu laika. Talantīgu cilvēku rokās brīvības elements veicina kvalitatīvāku dizainu, efektīvāku laika organizēšanu un veiksmīgāku klienta biznesa mērķu sasniegšanu”, saka A.Aramina.