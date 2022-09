Jaunā paaudze izaicina: kā viņu paradumi veido jaunu biznesa koncepciju

Ir zināma paaudžu teorija, ko 90. gadu sākumā formulēja Neils Hovs un Viljams Štrauss. Tā sniedz priekšstatu par to, kā vēsturiskie notikumi un sabiedrībā notikušās pārmaiņas ietekmējušas to vai citu paaudžu veidošanos. Teorija kļuva par mēģinājumu saprast, kas virza cilvēkus, kādas ir viņu pamatvērtības, kas ietekmēja viņu uzskatu veidošanos, kāds uzskatu, attiecību, uzvedības modeļu kopums apvieno vienas paaudzes pārstāvjus.

Šobrīd visspilgtākie paaudžu teorijas adepti jau ir marketologi un speciālisti, kas strādā ar komunikācijām. Elektronisko aksesuāru un viedo sīkrīku zīmola Canyon komanda uz paaudzēm raugās caur patērētāju preferencēm, kas rada jaunus uzvedības modeļus. Tā apzināšanās ir svarīga produkta veidošanai, komunikācijai, kas patērētājam būs relevantatīvas – proti, atbildīs tā gaidām un vērtībām.

Cits skatījums

Ne tik sen zīmoli tiecās pēc tā, lai piespiestu patērētājus vēlēties būt kādam. Mūsdienās zīmoli, kas orientēti uz jauno paaudzi, koncentrēti uz to, lai uzsvērtu viņu individualitāti un iedvesmotu. Jaunā paaudze izvēlas nevis statusa simbolus, bet vispirms, saskaņā ar jaunākajām tehnoloģiskajām tendencēm, funkcionālus produktus, kā arī pievērš uzmanību deeper Meaning – vērtībām, kuras zīmols translē caur saviem produktiem.

Tāpat svarīga ir zīmolu orientācija uz jaunās paaudzes unikalitāti, jo tie ir visdažādākie gan no pasaules skatījuma un centienu, gan rases un seksuālās orientācijas viedokļa. Ja zīmoli spēs pieslēgties šai daudzveidīgajai kopienai, tiem būs daudz vieglāk nodibināt ilgtermiņa attiecības ar jaunajiem patērētājiem.

Canyon accessories motivē jaunās paaudzes pārstāvjus būt pašiem, unikāliem, neatkarīgi no ķermeņa formām, ādas krāsas vai dzimumpiederības, un mainīt šo pasauli uz labo pusi – viņu daiļrade, viņu vēsture, viņu eko atbildība, tolerance, cilvēcība, vēlme palīdzēt un dalīties, viņu saprātīgais patēriņš ir ļoti vērtīgs ieguldījums šajā pasaulē.

Ietaupījums

Jaunās paaudzes pārstāvji ir pragmatiski attiecībā pret finansēm un atbildīgāki par savu nākotni – viņiem ir svarīgi kontrolēt savu dzīvi. Viņi vai nu pērk lietas, kuru vērtība nav liela, vai gaida atlaides. Jaunieši ir gatavi pārmaksāt tikai tad, ja zīmols viņiem sniegs lielākas kvalitātes garantijas, translēs vērtības, kuras jaunajai paaudzei ir nozīmīgas.

Šo aspektu Canyon accessories atstrādā visos virzienos: mēs ražojam ne tikai pieejamus elektroniskos aksesuārus, bet arī pieskaramies vērtību jautājumiem. Ievērojot harmonizētos ES vides standartus un sniedzot produktus eko iepakojumos, kas izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem, mēs aicinām jauniešus piekopt atbildīgu dzīvesveidu, savu laiku un enerģiju tērēt, lai palīdzētu Zemei, cilvēkiem un apkārtējām dzīvajām būtnēm.

Produkta vērtības demonstrēšana

Zīmoliem ir svarīgi radīt saturu, kas demonstrē, ka jaunās paaudzes pārstāvjiem tie palīdz sasniegt mērķi. Piemēram, Canyon accessories līnija ietver viedpulksteni. Skaidrojam, kāpēc šis produkts var būt nepieciešamais instruments lietošanai treniņos, sniedzot faktus par to, kāpēc iešana, kaloriju un kardio aprēķins ir trīs rādītāji, ko spēj izsekot viedpulkstenis un kas ir būtiski veselībai.

Kad jaunās paaudzes pārstāvji pēta mūsu zīmolu, viņi saturu uzskata par informatīvu un noderīgu. Ja viņi ir ieinteresēti veselīgākā dzīvesveidā, viņi spēj saprast, ka Canyon accessories ir uzticams zīmols, kas viņiem var palīdzēt apmierināt to vajadzības.

Klientu pieredze

Ātra reaģēšana uz klientu pieprasījumiem ir svarīgs jebkura zīmola sociālās stratēģijas aspekts. Jaunās paaudzes pārstāvji no biznesa sagaida izcilu servisu. Zīmoliem ir jāpārvalda klientu dati, vadoties no visiem iespējamajiem mijiedarbības aspektiem. Lai to izdarītu, jāizveido pircēja portrets, balstoties uz viņa kontaktiem ar kompāniju visos kanālos un ierīču griezumā. Parasti jaunieši izvēlas sazināties ar atbalsta dienestu, izmantojot tērzēšanu vai sociālos tīklus.

Lai uzvarētu sacensībās, tiecoties pēc pozitīvas klientu pieredzes, Canyon accessories ir mainījis savus mērķus apkalpošanas jomā: pašlaik tiek īstenota apmaiņas garantijas stratēģija visīsākajos termiņos un Real-time atbalsts lietotājiem dažādos kanālos. Atbalsta dienests risina pat visneordinārākos uzdevumus, kas ļauj maksimāli saīsināt jautājumu atrisinājuma gaidīšanas laiku produkcijas izmantošanas procesā un servisa līmeņa ziņā pārspēt pat A zīmolus.

Atzinums

Globālās tendences mudina kompānijas pielietot jaunas tehnoloģijas, pieejas un stratēģijas. Tas viss notiek strauji, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi turēt roku uz pulsa, lai neatkārtotu to cilvēku likteni, kuri nav spējuši mainīties un atstājuši tirgu. Izaicinājumi, ko uzņemas bizness, ietver arī risku, ka zīmols neatbilst auditorijas gaidām, taču, par laimi, mēs zinām atbildes uz visiem jautājumiem – pietiek tikai rūpīgāk ieskatīties citu valstu un zīmolu pieredzē un pareizi to pielāgot pašreizējai realitātei.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Canyon.