Latviju 69% iedzīvotāju apceļo kopā ar ģimeni, noskaidrots aptaujā

Tostarp rīdzinieki kopā ar draugiem ceļo biežāk (30%) nekā citu reģionu iedzīvotāji, kā arī galvaspilsētā aktīvāk izbraucienos pa Latviju dodas gados jaunāki cilvēki.

Teju 60% Latvijas iedzīvotāju ir jau ieplānojuši izbraucienu pa Latviju, savukārt vēl ceturtā daļa šobrīd ceļojumu nav ieplānojuši, bet, iespējams, tādā dosies tuvākajā laikā. Aktīvākie braucienu plānotāji ir cilvēki vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Visbiežāk jeb 73% gadījumu cilvēki dodas apmeklēt parkus un dabas parkus, seko pilis un muižas, ko cenšas ieplānot apmeklēt vairāk nekā puse jeb 52% respondentu, savukārt trešajā vietā kā iecienītākie apskates objekti ierindojas bākas un skatu torņi, ko izvēlas 44% aptaujāto.

Parki un dabas parki ieņem pirmo vietu visās vecuma grupās, savukārt pilis un muižas kā nākamā biežāk izvēlētā apmeklējumu vieta ir gados vecākiem cilvēkiem - to izvēlas 58% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem un 52% vecumā virs 50 gadiem, kamēr gados jaunākiem otrā vietā ierindojas bākas un skatu torņi - vecumā no 20 līdz 29 gadiem bākas un skatu torņus izvēlas 55%, kamēr 50% vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Starp respondentiem vecumā no 20 līdz 29 gadiem 39% norādījuši, ka piekrīt vai pilnībā piekrīt, ka viņiem ir svarīgi zināt apmeklēto vietu vēsturi, vecumā no 30 līdz 39 gadiem tam piekrīt 59%, starp iedzīvotājiem vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 69%, bet pēc 50 gadiem - teju 80%.

Aptauju 2022. gada jūnijā veica tirgus pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 1004 respondentus.