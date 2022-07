Samaksāja par vēlamo "airBaltic" servisu, bet nesaņēma to ne turp, ne atpakaļceļā

Kā Andrejs stāsta TV3 raidījumam "Bez tabu", aviobiļetes sarūpētas gana laicīgi. Un par trim personām abos virzienos atvēlēti 1200 eiro.

"Sanāk tā, ka izvēlējos "airBaltic", jo tīrs, jaunas lidmašīnas, labs serviss. Tā vismaz bija pāris gadus iepriekš," atminas Andrejs.

Tomēr ģimenes smaids par ilgi gaidīto atvaļinājumu pamatīgi saskābis, vēl Rīgā esot. Izvēlētās aviokompānijas glauno, jauno lidmašīnu vietā piespēlēta citas lidsabiedrības krietni vecāks lidaparāts.

"Tur bija pavisam švaki. Sanāk tā, ka izvēlējos vietu "Airbaltic", jo tur sanāca logs, bet tur [jaunajā vietā] loga nebija, nolaižamais galds nestrādāja. Tur vispār nekā nebija, viss salūzis, netīrs," stāsta vīrietis.

Tā kā ar to nepietiktu, tas pats ģimeni piemeklējis atpakaļceļā.

"Atnāca īsziņa, ka reiss par stundu kavēsies. Tad atnāca vēl viena īsziņa, ka "airBaltic" vietā atkal lidos tā pati lidmašīna. Atkal viss tas pats. Mēs vēl stāvējām kaut kādu stundu vai divas, jo vienkārši gaidījām, kad mums atļaus pacelties."

Un stāsts nebūt nav galā - Rīgas lidostā notiekošo remontdarbu dēļ Andreja ģimenes reisam tika liegta nosēšanās Latvijā, tā vietā lidmašīnu novirzot uz aerodromu Palangā, Lietuvā. Ilgu laiku neesot viesta skaidrība, kā rīkoties pasažieriem.

"Sanāca, ka ar saviem spēkiem nācās tikt līdz Rīgai. Kad es jau biju Rīgā, man atnāca īsziņa, ka 13.30 būs reiss no Palangas uz Rīgu. Un tikai tad pēc īsziņas es vispār sapratu, ka tomēr būtu bijis lidojums."

Jāpiebilst, ka vēl pirms Jāņiem ar identisku problēmu raidījumā vērsās rīdzinieks Artis. Un toreiz lidsabiedrība “airBaltic” aizbildinājās ar pašu flotes problēmām, proti, nesaņemto rezerves daļu dēļ, daļa lidmašīnu vēl joprojām nevar pacelties gaisā un veikt plānotos reisus, to vietā uzticoties citām aviokompānijām.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs gan norāda, ka veiktajā pārbaudē un pārrunās pēc sižeta par Arti, centrs neesot saskatījis pārkāpumus. Arī “airBaltic” akcentē, ka pie biļešu iegādes norit pasažieru informēšana par ceļojuma turpmākajiem plāniem.

"No lidsabiedrības puses tiek darīts viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk “airBaltic” varētu visus tās lidojumus izpildīt ar “Airbus A220-300” lidmašīnām.Tikmēr izvēlētie sadarbības partneri tiek detalizēti pārbaudīti – to tehniskā un pakalpojuma kvalitāte. No uzņēmuma puses varam apliecināt, ka izvēlētās lidmašīnas ir drošas un visiem standartiem atbilstošas. “airBaltic” atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām. Lidsabiedrība ar ietekmētajiem pasažieriem sazināsies individuāli par kompensācijas iespējām un to saņemšanu," komentē "airBaltic".

Andrejs gan pieprasa “airBaltic” nekavējoties kompensēt ģimenei abus lidojumus, kā arī tēriņus par nokļūšanu no Palangas uz mājām Latvijā.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.