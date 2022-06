Lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīna starptautiskajā lidostā "Rīga". (Foto: LETA (Ieva Leiniša))

Lidmašīnu detaļu trūkuma dēļ "airBaltic" rudenī atcels reisus uz atsevišķiem galamērķiem

Tūrisms Jauns.lv / LETA

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" no septembra atcels reisus uz četriem galamērķiem no Viļņas lidostas, bet no Rīgas tiks apturēti lidojumi uz Edinburgu, Mančesteru un Stavangeri, jo kompānijai trūkst lidmašīnu rezerves daļu, vēsta portāls "15min.lt" un "airBaltic" pārstāvji.