Ja 2020. gada 1. ceturksnī importa apjoms no Krievijas bija mērāms 232 miljonu eiro apjomā (2021. gada 1. ceturksnī tas bija apmēram tādā pašā līmenī – 234 miljoni), tad šī gada pirmajos trīs mēnešos – jau 499 miljoni. Tai pašā laikā eksporta apjoms šajā laikā palicis apmēram vienāds: 2020. gada 1. ceturksnī – 251 miljons, 2021. gada 1. ceturksnī – 179, bet 2022. gada pirmajos trīs mēnešos – 258 miljoni eiro.

Imports no Krievijas gan šī gada pirmajos mēnešos ir sarucis – no 193 miljoniem janvārī līdz 173 miljoniem eiro aprīlī. Sevišķi tas saruka februārī un martā (attiecīgi – 139 un 168 miljoni), bet nu naudas izteiksmē tas „atkopjas”). To pašu var teikt arī par eksportu - no 90 miljoniem janvārī līdz 64 miljoniem eiro aprīlī.

Katrā ziņā Krievija Latvijai ir nozīmīgs darījumu partneris aprīlī – 9. vietā eksporta ziņā, un 6. vietā importa ziņā.

Visvairāk no Krievijas mēs importējam minerālo kurināmo, minerāleļļas un to pārtvaices produktus, bitumenvielas un minerālvasku; koku un koka izstrādājumus, kā arī pārtikas rūpniecības produktus un gatavo lopbarību. Bet visvairāk eksportējam farmaceitiskos produktus; mehānismus un mehāniskās ierīces, kā arī dzelzs vai tērauda izstrādājumus.

Salīdzinot ar pērnā gada aprīli mūsu eksports uz Krieviju samazinājies par 40 miljoniem – no 103,7 uz 64 miljoniem eiro, bet imports pieaudzis par 27 miljoniem – no 146,3 uz 173,2 miljoniem eiro.

CSP gan uzsver: „Jāņem vērā, ka preču ārējās tirdzniecības dati tiek atspoguļoti faktiskajās cenās un aprēķināti, ņemot vērā preču vērtību eiro nevis to fizisko daudzumu”.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras preses pārstāvis Jānis Kovaļevskis Jauns.lv informē: „2022. gada aprīlī preču eksports uz Krieviju salīdzinājumā ar 2021. gada aprīli saruka par 38%, savukārt preču imports pieauga par 18% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Tirdzniecība saldo bija mīnus 109 miljoni.

2022. gada 1. ceturksnī preču eksports uz Krieviju bija 258 miljoni, kas ir par 7% mazāk nekā pirms gada, savukārt preču imports no Krievijas bija 499 miljoni eiro, kas pieauga par 113% salīdzinājumā ar pērnā gada 1. ceturksni. Tirdzniecības bilance bija negatīva un veidoja mīnus 241 miljonu”.