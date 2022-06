Gada piecos mēnešos kravu apgrozījums Rīgas ostā audzis par 10,4%

“Piecu mēnešu kravu aprites rādītāji Rīgas ostā saglabājas pozitīvi un stabili. Salīdzinot ar aprīli, maijs kuģu satiksmes un kravu plūsmas kontekstā bija aktīvāks, te sava loma ir arī kruīzu kuģu sezonas sākumam. Rīgas ostā ienāk arvien vairāk kruīza kuģu, turklāt šī plūsma pieaugs arī vasaras mēnešos, pēc divu gadu pārtraukuma sniedzot vērā ņemamu atbalstu Latvijas un Rīgas tūrisma nozarei. Stabils pieprasījums energoresursu kravām, kā arī dinamiski augošais konteinerkravu segments kompensē karadarbības Ukrainā un uz to attiecināmo sankciju radīto kritumu ar Krieviju un Baltkrieviju saistītajos kravu segmentos. Joprojām turpinām aktīvi strādāt pie jaunu kravu piesaistes un jaunu, kompleksu kravu maršrutu (t.sk., ro-ro) izveides, arī virzienā uz Skandināviju, - tā šobrīd ir mūsu prioritāte,” norāda Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Maijā, salīdzinot ar aprīli, Rīgas ostā bija vērojams kravu aprites un apkalpotu kuģu pieaugums – ostā tika apkalpoti 257 kuģi (kas ir par 39 vairāk nekā aprīli), tostarp arī 10 kruīza kuģi, atvedot uz ostu 5220 pasažieru, no kuriem vairāk nekā puse (58%) bija vācieši, liels skaits tūristu arī no Lielbritānijas (13%) un ASV (6%). Kopā maijā ostā tika pārkrauti 1,92 milj. tonnu dažādu kravu, kas ir par 0,19 milj. tonnu jeb 11% vairāk nekā aprīlī, pārsniedzot pērnā gada maija apjomu par piektdaļu (+20% jeb +0,32 milj. tonnu), turklāt tas ir arī vairāk nekā tika pārkauts 2020. gada maijā.

Salīdzinot ar aprīli, Rīgas ostā maijā pieauga granulu (0,155 milj. tonnu) un kokmateriālu ģenerālkravu sūtījumu (0,3 milj. tonnu) apjomi, līdz ar to kopā ar šķeldu un zāģmateriāliem mežsaimniecības kravu mēneša rādītājs atkal pārsniedza pusmiljona tonnu atzīmi (0,52 milj. tonnu). Maijā par 0,46 milj. tonnām jeb +9% pieauga arī konteinerkravu apjoms, kas bija otra lielākā kravu grupa, un kopumā pēdējos trīs mēnešos šo kravu apjoms saglabājas stabili augsts. Salīdzinājumā ar pērnā gada maiju, konteinerkravu apjoms ir par vairāk nekā trešdaļu jeb 34% lielāks.

Kopumā 2022. gada piecos mēnešos Rīgas ostā visvairāk pārkrautas mežsaimniecības kravas, kopumā 2,45 milj. tonnas, veidojot 26% no kopējā ostā pārkrauto kravu apjoma (samazinājums par 4,3% pret pagājušo gadu), kam sekoja konteinerkravas un akmeņogles, katrai no šīm kravu grupām veidojot pa 21% no kopējā apgrozījuma. Joprojām būtisku kravu apjomu kopējā kravu portfelī veido arī lauksamniecības produkti, sasniedzot 10% jeb 0,95 milj. tonnu kopējā kravu portfelī. Pārējās kravu grupas, ieskaitot naftas produktus, rūdas un metālus, ķīmiskas kravas un citas, veidoja 23% no kopējā kravu apjoma.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi