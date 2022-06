unsplash.com

Drīzumā būs viens lādētājs visām pārnēsājamajām elektroniskajām ierīcēm

No 2024.gada rudens ražotājiem Eiropas Savienībā (ES) būs jāievieš USB C tipa uzlādes ports visām pārnēsājamajām elektroniskajām ierīcēm. Par to otrdien, 7. jūnijā, vienojās Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Parlaments (EP).