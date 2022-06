32% iedzīvotāju ir negatīva attieksme pret zīmoliem un uzņēmumiem, kas neieņem nostāju Ukrainas kara jautājumā

Vienlaikus 39% iedzīvotāju nav viennozīmīga viedokļa šajā jautājumā un savu attieksmi ir grūti formulēt, savukārt 30% aptaujāto attieksme ir pozitīva vai drīzāk pozitīva.

Vaicājot, vai iedzīvotājiem kopumā ir svarīgi, ka uzņēmumi un zīmoli Latvijā savā ikdienas komunikācijā sociālajos tīklos komunicē par karu Ukrainā, 33% respondenti norāda, ka jā, savukārt 38% tas nav svarīgi. Vēl 29% atzīst, ka ir grūti pateikt.

Savukārt satura veidotāju jeb influenceru komunikācijā 47% respondentu nav svarīgs inluenceru veidots saturs par notiekošo Ukrainā, savukārt 26% ir. Tikmēr 27% ir grūti pateikt, vai influenceriem būtu jāveido saturs par karu Ukrainā.

Lūdzot raksturot informāciju, kas tiek sagaidīta no uzņēmumiem un zīmoliem laikā, kad Ukrainā notiek karš, katrs piektais respondents norāda, ka sagaida gan atspoguļojumu Ukrainā, gan zīmola aktualitātes. Vēl 15% no uzņēmumiem un zīmoliem gaida jaunumus tikai par zīmola aktualitātēm, bet tikpat - 15% - zīmolam pielāgotas ziņas par esošo situāciju, savukārt 13% aptaujāto Ukrainas kara kontekstā ir svarīgas ziņas par palīdzību un notiekošo Ukrainā no uzņēmumu un zīmolu puses.

Aptauja veikta šī gada maijā, un tajā piedalījušies 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.