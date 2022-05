Kā nejauši nenopirkt zagtu velosipēdu - un cik maksā nepārdomāti lēmumi

Cik ilgi haoss turpināsies, nav zināms

Velosipēdu, to detaļu un aksesuāru tirdzniecības veikala Bikko.lv vadītājs Julijus Zaura atzīst, ka situācija velosipēdu tirgū jau pāris gadus ir saspringta. Pēdējos divus gadus valda mazliet citi likumi, nevis iepriekš ierastie. Veloveikalā vai internetā nopirkt divriteņus ir iespējams, taču tikai tos, kuri pasūtīti apmēram pirms gada vai pusotra, un tagad šie velosipēdi ir nonākuši noliktavās.

Pasūtīt kārotu vai īpaši populāru modeli, kura nav veikalā, un saņemt to jau šajā sezonā, nebūs iespējams. Patlaban pasūtījumi tiek pieņemti 2024. gada sākumam. Piemēram, Bikko.lv komanda tikko ir pasūtījusi populārākos velosipēdu modeļus 2024. gadam.

Foto: Publicitātes foto

"Problēma, ka divriteņi vairs netiek ražoti, ir mazāk aktuāla, bet detaļu piegāde un ražošana – šīs divas problēmas joprojām ir grūti risināmas. Velosipēdu piegāde ir ilgstoša, neprognozējama, ražošana kavējas, arī velosipēdi pie klientiem nonāk vēlāk. Situācija ir neskaidra visā pasaulē, jo populārākās sastāvdaļas, kuru trūkst un kuras nevar aizstāt ar alternatīvām, ir vajadzīgas visiem,” skaidro velosipēdu tirdzniecības eksperts.

Julijus Zaura uzsver, ka velosipēdu tirgū pēdējo divdesmit gadu laikā neatminas līdzīgu haosu: neveiklu, neprognozējamu piedāvājumu un ieilgušus termiņus. Ja agrāk pat populārākie ražotāji, piemēram, CUBE vai Merida, pasūtījumu izpildīja sešos vai, vēlākais, deviņos mēnešos, tad tagad var nākties gaidīt gandrīz 600 dienu.

Velosipēdu, to detaļu un aksesuāru tirdzniecības veikala Bikko.lv vadītājs Julijus Zaura. (Foto: Publicitātes foto)

Arī detaļu piegādē šobrīd nav ierastā situācija, tāpēc arī šeit ir nepieciešami atbildīgi un izsvērti lēmumi par to, kuras detaļas ir vērts glabāt noliktavās. Piemēram, pērn trūka atsevišķu detaļu un komponentu, bet rudenī un ziemā situācija stabilizējās.

Šobrīd populārāko, biežāk lietoto, maināmo vai nolietoto detaļu veikalu plauktos un noliktavās, pēc veloveikala vadītāja vārdiem, ir pietiekami daudz, lai pietiktu pircējiem, kuri ir iegādājušies velosipēdu vai vēlas to remontēt.

Ietaupa, braucot ar velosipēdu

Degvielas cenām krasi paaugstinoties, daudzi Latvijas iedzīvotāji solīja automašīnu nomainīt pret velosipēdu. Daži gan tikai jokoja, bet citi patiešām no vārdiem ķērās pie darbiem, apsverot, ka šādi pārvietoties ir gan lētāk, gan videi draudzīgāk.

"Konkrētu iemeslu, kāpēc iegādājas velosipēdu, nosauc vien retais. Taču nevar noliegt, ka, taupot un pragmatiski izvērtējot situāciju, automašīnai uzrodas dažādas alternatīvas.

Foto: Publicitātes foto

Ja braukt ar velosipēdu uz darbu Vācijā, Nīderlandē vai Dānijā ir ierasta lieta, tad Latvijā tas drīzāk ir izņēmums. Tajās valstīs ir daudz vieglāk atstāt automašīnu garāžā un braukt ar velosipēdu. Vai arī braukt ar riteni vairāk nekā iepriekš - arī tas šajās valstīs ir vienkārši. Savukārt Latvijas iedzīvotājiem joprojām ir grūti uztvert velosipēdu kā transportlīdzekli, taču, iespējams, ārkārtīgi dārgā degviela un pieaugošā vēlme ietaupīt patiešām palīdzēs arvien vairāk braukt ar velosipēdu. Kļūt zaļākiem, videi draudzīgākiem un civilizētākiem, pārliecināties, ka velosipēds ir ne tikai brīvā laika pavadīšanas veids, bet arī ikdienas transportlīdzeklis," optimistiski noskaņots ir Julijus Zaura.

"Gribētos, lai cilvēki vēl vairāk interesējas par tīru vidi un ekoloģiju. Tam nepieciešami valstiski lēmumi, kas mudina iedzīvotājus, ka pienācis laiks pārmaiņām: iegādāties pilsētas riteni vai elektrovelosipēdu un izmantot to kā transportlīdzekli. Nevis nolikt šķūnītī vai pagrabā, bet braukt ar to ikdienā. Ja brauc ar riteni un redz, ka arī citi dara tāpat, tas kļūst par masveida parādību. Pēc dažiem gadiem, es ceru, nevis pēc gadu desmitiem mēs Latvijā redzēsim līdzīgu situāciju kā Rietumeiropā," viņš pauž.

Foto: Publicitātes foto

Velosipēdu nevar pirkt, kur pagadās

Ja cilvēks pēc divriteņa dodas uz tirgu vai veikalu, kas nav specializējies velosipēdu tirdzniecībā, tas var sagādāt vilšanos un dažkārt radīt ievērojamas problēmas. Ir gadījumi, kad velosipēdus kāds tirgo tikai siltajā sezonā, tāpēc, nopērkot braucamrīku šādā pagaidu tirdzniecības vietā, to pašu pārdevēju atrast vairs neizdosies.

"Lai gan velosipēdam ir divu gadu garantija, neviens nevar būt drošs, ka tajā pašā tirgū divus gadus varēs atrast šo pārdevēju. Iegādājoties pagaidu vai nespecializētā vietā, cilvēkam nevajadzētu likt lielas cerības uz garantiju vai velosipēda apkopi, - atšķirībā no pirkuma oficiālu ražotāju pārstāvju veikalos, kas tieši tam ir domāti - lai pareizi pārstāvētu ražotāju.

Taču daudz lielāka problēma ir, ka tiek nopirkti zagti velosipēdi. Kāds tirgo apšaubāmas kvalitātes velosipēdus, kāds - zagtus. Tādas situācijas gadās un netiek novērstas.

Cerams, ka ar laiku cilvēku mentalitāte mainīsies: pirms velosipēda iegādes uz pusi lētāk par reālo cenu viņi padomās, kāpēc tāda cena ir,” pircējus nebūt naiviem mudina Bikko.lv vadītājs.

Foto: Publicitātes foto

Pērkot auto, tas ir jāreģistrē, velosipēds - ne. Taču eksistē datu bāzes Latvijā un dažās ārvalstīs, kur tiek reģistrēti zagti

velosipēdi.

Veloveikala vadītājam ir padoms ikvienam: iegādājoties velosipēdu, cilvēks saņem pirkumu apliecinošu dokumentu. Ja tev ir pierādījums, ka tu patiešām iegādājies velosipēdu, bet tagad to pārdod, ir skaidrs, ka transportlīdzeklis patiešām ir piederējis tev. Par šādu dokumentu nevar uzskatīt garantijas apliecību, kas vienmēr ir iekļauta velosipēda iegādes komplektācijā. Tikai rēķins vai pirkuma čeks ir īpašnieka tiesības apliecinošs dokuments.

Otrkārt, ir svarīgi padomāt, vai tiešām par smieklīgu cenu ir iespējams tikt pie jauna vai mazlietota velosipēda? Tā ir laimes spēle. Ir detaļas, kuras ir nolietotas, tās ir jāuzlabo vai jānomaina, lai novērstu citu detaļu turpmākus bojājumus un nepieciešamību nomainīt citas daļas. Tas prasa rūpību un izpratni: lietojot velosipēdu, to visu var iemācīties.

Foto: Publicitātes foto

Padoms, ka ir labāk ir pirkt dārgāku vecu nekā lētāku jaunu, pēc Zauras teiktā, ir ļoti izplatīts sludinājumu portālos un interneta forumos. Daži no visas sirds iesaka ievērot šo principu, jo tas taču vismaz daļēji atbilst patiesībai: salīdzinot vecu augstākas klases un jaunu, bet vienkāršāku velosipēdu, to cenas var būt vienādas. Taču galvenais, ka viens ir jauns un ar garantiju, bet otrs lietots. Ir cilvēki, kuriem paveicas iegādāties lietotu, bet labi koptu un saglabātu velosipēdu, taču tas ir retums vai drīzāk - izņēmums, vēl jo vairāk tāpēc, ka pircējs pats nevar novērtēt nolietojuma līmeni.

"Pērkot jaunu par tādu pašu cenu, tu varbūt nedabūsi tāda līmeņa velosipēdu, kāds ir vecais, taču ir jāizvērtē pēdējā nolietojums un tūlītējs remonts, kas maksā vismaz 100 eiro. Starp citu, var gadīties, ka iegādātā velosipēda daļas nemaz nevarēs atrast vai arī meistari atteiksies to remontēt.

Apsver, vai tev ir vajadzīgs jauns velosipēds ar garantiju, kuru bez problēmām lietosi daudzus gadus un arī zināsi, kur vērsties, ja vajadzēs remontu un apkopi, vai tomēr augstas klases velosipēds, kura iespējas īsti pat neizmantosi. Jauns šāds velosipēds būtu krietni dārgāks, līdz ar to tā remonts izmaksās dārgāk, tā detaļas būs dārgākas. Pērkot lietotu velosipēdu, ir svarīgi nekavējoties reģistrēties servisā, lai to pārbaudītu, nomainītu vecās detaļas pret jaunām, jo, tāpat kā pērkot vecu automašīnu, noteikti nav vērts gaidīt, ka pārdevējs to būs izdarījis.

Foto: Publicitātes foto

Pērkot lietotu velosipēdu, tu būsi ieguvējs tajā aspektā, ka neiztērēsi tik daudz naudas, cik par jaunu, bet 90 procentiem cilvēkiem tas līmenis nemaz nav vajadzīgs. Pietiktu ar zemāka līmeņa, bet kvalitatīvu jaunu velosipēdu.

Kāpēc vispār ir populāri salīdzināt veco ar jauno? Ja cilvēki salīdzinātu vecus un jaunus auto, tad arī tos no salona droši vien neviens nepirktu. "Ikviens, kurš nopērk jaunu, uz lietotajiem vairs neskatās, jo patīkami, ka nav problēmu," rezumē velosipēdu eksperts.

Reklāmas raksts publicēts sadarbībā ar velosipēdu, to detaļu un aksesuāru veikalu Bikko.lv