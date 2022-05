"airBaltic" atvērusi jaunu bāzi Tamperē

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norāda: "No šodienas mēs Tamperi saucam par vienu no mūsu bāzēm. Jaunas bāzes atvēršana sniedz jaunas ceļošanas iespējas gan mūsu pašreizējiem, gan nākotnes pasažieriem. Mēs ceram, ka pasažieru pieprasījums pakāpeniski palielināsies, tāpēc mēs ar laiku varētu sākt lidojumus uz papildu jauniem galamērķiem biznesa centros un uz atpūtas galamērķiem."

Foto: Publicitātes

Somijas lidostu operatora Finavia Tamperes-Pirkkalas lidostas vadītāja un centrālo un austrumu Somijas lidostu viceprezidente Mari Nurminena saka: "Mēs esam priecīgi svinēt airBaltic jaunās bāzes izveidošanu Tamperes-Pirkkalas lidostā. Tas ir nozīmīgs pavērsiena punkts ilgajā sadarbībā starp Finavia un airBaltic. Septiņi jauni maršruti sniedz plašu Eiropas pilsētu dažādību gan atpūtas, gan biznesa ceļotājiem no Tamperes-Pirkkalas apkaimes, un mēs par to esam ļoti priecīgi."

Tamperes mēre Anna-Kaisa Ikonena (Anna-Kaisa Ikonen) saka: ""airBaltic" bāze nodrošina to, ka mums tagad ir lieliski savienojumi ar pasauli. Tiešie lidojumi uz Eiropu veicina Tamperes reģiona panākumus un attīstību. Tā ir lieliska iespēja mūsu eksporta nozarēm, pasākumiem un ekonomikai, kā arī atpūtas pasažieriem."

Sākot no 2022. gada maija, airBaltic veiks tiešos lidojumus no Tamperes uz Oslo (Norvēģija) un Kopenhāgenu (Dānija), Frankfurti un Minheni (Vācija), kā arī saulainiem atpūtas galamērķiem – Malagu (Spānija) un Rodas salu (Grieķija) – papildus jau esošajiem reisiem uz Rīgu (Latvija). Sākot no 2022. gada jūnija, airBaltic veiks tiešos lidojumus uz Amsterdamu (Nīderlande).

Foto: Publicitātes

"airBaltic" turpina piedāvāt nozīmīgu savienojamību no Rīgas, Tallinas un Viļņas kā arī Tamperes, savienojot tās ar vadošiem Eiropas biznesa un tranzīta centriem.