Ņemot vērā to, ka naftas eksports ir viens no svarīgākajiem valsts ienākumu avotiem, Krievija sūknējusi maksimāli daudz naftas, neskatoties uz to, ka tās rezerves nav no lielākajām pasaulē. Ja kāda no valstīm, kas rezervju ziņā ir virs Krievijas, kāpinātu savu sūknēšanas apjomu, Krievijas apjoma aizstāšanai tirgū nav risku, uzskata Šaicāns.

"Jautājums ir, vai civilizētā pasaule spēs tik ātri kāpināt apjomus un atļaut arī, piemēram, Venecuēlai tirgot naftas produktus, jo šobrīd viņi arī ir sankcionēto valstu sarakstā," teica Šaicāns.

Pērn Latvijas dīzeļdegvielas importā tikai 10% tika ievesti tiešā ceļā no Krievijas, lielākais apjoms - 56% - no Lietuvas, bet vēl 29% - no Somijas, savukārt benzīns no Krievijas netika importēts vispār. Tieši tādēļ Šaicāns uzsver, ka Latvijā nebūtu riski ar naftas produktu piegādēm, ja tās no Krievijas tiktu slēgtas.

Turklāt arī naftas produktu piegādātāji no Lietuvas un Somijas - "Orlen" un "Neste" - jau paziņojuši, ka naftu no Krievijas vairs neiegādāsies un meklēs alternatīvus piegāžu ceļus.

Kā ziņots, Eiropas Savienības līderi piektdien un ceturtdien apspriež papildu sankciju noteikšanu Krievijai. Jaunajā sankciju piedāvājumā varētu tikt izskatīti arī piedāvājumi noteikt embargo Krievijas energoresursiem, piemēram, naftai un oglēm.