Pēc viņa teiktā, ka Latvijas kravu pārvadājumu nozarē situācija ir ļoti slikta. Saistībā ar ES noteiktajām sankcijām ir produktu saraksts, kurus no ES uz Krieviju nevar vest, savukārt lielākā daļa Eiropas uzņēmumu atsakās pieņemt kravas, kas nāk no Krievijas.

Pociluiko skaidroja, ka liela daļa pārvadātāju ir situācijā, kad krava ir noformēta un jau atvesta no Krievijas uz Eiropu, bet te to atsakās pieņemt pretī.

"Tad [pārvadātāji] meklē risinājumu, kurš par preci atbildēs, kur to izkraut. Pārvadātājiem ir vissliktākā situācija - ja kaut kur nepieņem kravu, tad brīdī, kad krava ir pie pārvadātāja, par to atbild viņš. Un tad ir jādomā, ko ar to darīt tālāk," teica "Latvijas auto" vadītājs.

Daudzi pārvadātāji jau pamet Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas tirgus.

"Lielākā daļa šoferu uz turieni negrib braukt, un tas ir saprotami," atzina Pociluiko.

Tomēr ir arī ilgtermiņa līgumi, ar kuriem pārvadātājs ir apņēmies nodrošināt kādas piegādes, un, ja krava nav sankciju sarakstā, tad nekas neliedz to pārvadāt.

"Ir ļoti smaga situācija. No vienas puses ir politiskie lēmumi, ir emocionālā puse, bet no otras puses - ir līgumi, kuros ir atrunātas soda sankcijas pakalpojuma nenodrošināšanas gadījumā," stāstīja Pociluiko.

Tāpat patlaban ir izveidojušās kravas automašīnu rindas uz Krievijas un Baltkrievijas robežām. Uz Baltkrievijas robežas rinda ir astoņas dienas gara, bet uz Krievijas robežas tā kļūst īsāka, jo "neviens tur vairs nebrauc", stāstīja Pociluiko.

Runājot par nozares nākotni, Pociluiko teica, ka pagaidām neko prognozēt nav iespējams.

"Tas, ka samazināsies kravu apjomi, ir skaidrs. Jautājums, vai vispār būs pārvadājumi uz šīm valstīm. Apdrošinātāji jau tagad uztraucas un negrib izsniegt automašīnām obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) polises uz šīm valstīm," stāstīja "Latvijas auto" vadītājs.

Jautāts, kāda pašreiz ir drošības situācija Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā esošajiem Latvijas šoferiem, Pociluiko teica, ka no Ukrainas pienākusi ziņa par vienu cietušu šoferi, bet no Krievijas un Baltkrievijas nav ziņu par kādiem incidentiem.