Rimi Baltic lēmums nozīmē, ka no šī brīža gandrīz 300 Rimi veikalos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā no sortimenta tiek izņemtas Krievijā ražotas preces, kā arī pārtrauks to importu no starptautiskajiem izplatītājiem. Par šo lēmumu Rimi Baltic šobrīd informē piegādātājus un ir uzsākta Krievijas produktu izņemšana no veikalu plauktiem.

“Rimi veikalos Krievijā ražotu preču daudzums nepārsniedz 1% no kopējā sortimenta. Taču lēmums pārtraukt Krievijas ražojumu tirdzniecību ir simbolisks solis ar skaidru vēstījumu – mēs esam pret militāru agresiju un solidarizējamies ar ukraiņiem mūsu klientu un darbinieku vidū,” uzsver Rimi Latvija valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Par Rimi Latvia

Rimi Latvia ir vadošais pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā ar vairāk nekā 130 dažādu formātu veikaliem visā Latvijā (Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini un Rimi Express). Kopš 2019. gada darbību uzsācis arī Rimi e-veikals, nodrošinot ērtu produktu iegādi internetā un piegādi vairākos Latvijas reģionos. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 6500 darbinieku. Rimi misija ir atbalstīt veselīgas un videi draudzīgas izvēles, padarot katru dienu arvien labāku mūsu pircējiem. Rimi Latvia ir daļa no uzņēmuma Rimi Baltic, kas apvieno vairāk nekā 290 Rimi veikalu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.