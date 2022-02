No Lastādijas Maskavas forštatē līdz Ķīpsalas mazajām ieliņām - katra apkaime ir bagāta ar savu kultūras vēsturi, kuras pamatā ir cilvēki, kas šeit strādā un atpūšas, nemaz nerunājot par niansētajām ainavām, arhitektūru un apskates objektiem, ko var atrast katrā Rīgas apkaimē.

Gatavojoties šī gada tūrisma sezonai, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra ir izveidojusi apkaimju ceļvežus, lai iedvesmotu ārvalstu un vietējos viesus doties ārpus populārākajām Rīgas centra vietām un plašāk iepazītu apkaimes, kurās mīt neskaitāmi, mazāk iepazīti Rīgas dārgumi.

Maskavas forštates jeb Maskačkas apkaimes ceļvedis

Vieta, kas plašākai sabiedrībai pazīstama kā "Tā daļa Rīgas", bet tikai retais ir devies kārtīgāk izpētīt apkaimi, kas paslēpusies aiz "Depo" un "Mola" sienām. Šodien Maskavas forštate ir mierpilna koka un sakrālās arhitektūras brīvdabas galerija.

Centrāltirgus

Izbijušie cepelīnu angāri, kas 1930.gadā pārtapa par tirgu, jau 92 gadus godam saglabājuši savu statusu kā lielākais tirgus Eiropā. 1997.gadā Centrāltirgus teritorija, veidojot ar vecpilsētu vienu veselumu, tika iekļauta UNESCO "Pasaules mantojuma" sarakstā. Pārdzīvojis kapitālisma atdzimšanas skarbo realitāti, "Rīgas Centrāltirgus" mūsdienās atkal atradis savu vietu un atplaucis, pulcinot visdažādākos ļaudis vienuviet, kur pašā Rīgas centrā, krāsainākajā vietā pilsētā, var iegādāties teju visu, bet jo īpaši - veselīgus, garšīgus un daudzveidīgus Latvijas lauku labumus.

Baznīcas

Salīdzinoši nelielajā Maskavas forštates apkaimē ir iespējams aplūkot, iespējams, daudzveidīgāko Rīgas sekulāro profilu. Šeit atradīsi neogotisko Sv.Franciska Romas katoļu baznīcu - tā ir viena trim baznīcām Rīgā, kuras ēka būvēta nevis ar vienu, bet gan ar diviem torņiem. Pastaigu maršrutos sastapsi greznās pareizticīgo baznīcas, kā arī Rīgas Jēzus Evaņģēliski luterisko baznīcu, kas ir lielākā koka baznīca Latvijā un viena no lielākajām koka reliģiskajām ēkā Eiropā.

Lastādija

Zinātņu akadēmijai kaimiņos iedzīvojusies radošā telpa Lastādija. Jau teju divus gadus pastaigu entuziastus piesaista Aleksandra Marinoha un Olega Marinoha veidotā lapsa, kas redzēta nevienā vien "Instagram" fotogrāfijā. Lastādija ir viens no Free Riga kustības projektiem, kas aktīvi apdzīvo novārtā atstātās pilsētas ēkas. Tā iekārtojusies 19.gadsimta koka celtnē, Turgēņeva ielā. Šeit itin bieži atradīsi plaša spektra pasākumus - no šaha turnīriem līdz pop-up velodarbnīcām un koncertiem.

Grīziņkalns un Avotu ielas apkaime

Daudziem zināma kā kāzu salonu un antikvariātu apkaime, Avotu iela pēdējo gadu laikā arvien vairāk apaug ar interesantiem bāriem un ēstuvēm, kuras iecienījuši pilsētas bohēmiskākie un radošākie prāti. Tās noslēgumā Avotu iela sastop Grīziņkalnu, kas ir izbijis strādnieku rajons un šobrīd piedzīvo lēnu, bet ievērojamu atdzimšanu.

Gurmānais sapnis - Avotu iela un Grīziņkalns apvieno krietnu pulku rīdzinieku vidū iecienītu bāru un ēstuvju - Nurme bar, Boar BBQ, Krokodils bar, Lokāls Karbonādes, Ghetto Pietura, populārais brokastu restorāns This place Doesn't Need a Name un daudzus citus. Ņemot vērā plašo un interesanto gurmāno piedāvājumu, ir vairāk kā skaidrs, ka šī nebūs vienīgā reize, kad šī apkaime tiks apmeklēta.

Centra sporta kvartāls

Pa ceļam no centra uz Grīziņkalnu atrodas lielākais bērnu rotaļlaukums Rīgā. Rotaļu konstrukciju dizains ir galvaspilsētas iedvesmots - šeit atradīsi gan vecpilsētu, gan Pārdaugavas augstos torņus. Vasarā rotaļniekiem ir iespēja atveldzēties turpat esošajā strūklakā. Parks piemērots kā pirmsskolas, tā arī vecākiem bērniem, un pavisam noteikti arī vecākiem te nebūs garlaicīgi. Kvartālā iekārtots arī plašs skeitparks.

Ziedoņdārzs

Viens no pilsētas centra skaistākajiem parkiem ir iekārtots 20.gadsimta sākumā. Parks slavens un atpazīstams ar tur esošo strūklaku, kas vasarā pilna mazāko, atveldzēties gribošo, pilsētas iedzīvotāju. Ziedoņdārzā atradīsi arī basketbola laukumu, bērnu rotaļu laukumiņš un speciālu pastaigu teritorija suņiem. Vēsturiskajā parka paviljonā mīt arī kafejnīca, kur remdēt izsalkumu un slāpes.

Pārdaugavas apkaimes ceļvedis

Pārdaugava, iespējams, ir Rīgas apkaime ar spēcīgāko personību. Tā nereti tiek uzskatīta par pilsētas romantiskāko rajonu un ir piepildīta ar neskaitāmiem pastaigu maršrutiem, šaurām, noslēpumainām ieliņām un krāšņo koka arhitektūru.

Kalnciema kvartāls

Tu nevari pateikt "Pārdaugava", nepasakot "Kalnciema kvartāls". Šajā koka arhitektūras ieskautajā pagalmā jau kopš 2008.gada notiek vietējo amatnieku un zemnieku tirdziņi. Šeit atradīsi arī vīna veikalu, dizaina studiju, restorānu un galeriju. Siltajā sezonā kvartālā tiek organizēti arī koncerti un citi kultūras pasākumi.

Street Pizza

Gardāko picu pilsētā atradīsi nelielā restorānā, Meža ielas stūrī, pretī Svētās Trīsvienības Pārdaugavas pareizticīgo baznīcai. Street Pizza nesen tika kronēta par 50. labāko picu Eiropā. Restorāns piedāvā vairāku veidu Neapoles picas, pirmklasīgus antipasti un ievērojamu vīna sortimentu.

Ķīpsala

Uz šīs salas Daugavas vidū apskatāma ievērojama koka arhitektūras kolekcija. Viens no Ķīpsalas arhitektūras dārgumiem ir Žaņa Lipkes memoriāls. Pēc iespaidiem bagātās pastaigas dodies vakariņot uz kādu no restorāniem, kas piedāvā brīnišķīgu skatu uz Daugavu.