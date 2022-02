“Z-Triton 2.0” – latviešu veidots trīs vienā, kas ceļojumus ar velosipēdu padarīs krietni ērtākus

Idejas autors ir latviešu ainavu arhitekts un ceļotājs Aigars Lauzis, kurš četrus gadus pavadījis velobraucienā no Londonas uz Tokiju. Ceļojuma laikā viņš sapratis, ka tas būtu bijis daudz ērtāks, ja divritenis būtu aprīkots ar ko vairāk nekā tikai diviem pedāļiem.

“Tas ļauj pārvietoties pa zemi un ūdeni. Transportlīdzeklis sniedz savā veidā unikālu pieredzi, jo tam nav alternatīvas. Ar tā palīdzību var pilnībā izbaudīt dabu,” aģentūrai “Reuters” stāsta Lauzis.

Transportlīdzeklis ir aprīkots ar 1000W elektrisko motoru, 1150W laivas motoru, litija jonu akumulatoru komplektu un saules paneļiem. Vienas uzlādes reize ceļotājam ļauj pārvietoties 50 kilometrus pa sauszemi un 20 kilometrus laivas režīmā.

Latviešu firmas "Zeltiņi" veidotais "Z-Triton 2.0". (Foto: Aigars Lauzis/Zeltini/SWNS)

“Z-Triton 2.0” virsbūves ražošanā tiek izmantotas atkārtoti pārstrādātas PET pudeles, kā arī vairākas detaļas tiek ražotas no bioplastikas, izmantojot 3D printeri.

Tajā ir divas sēdvietas, neliela virtuve, ventilācija, apsilde, viedierīču uzlādes vietas, navigācija un citas ceļošanai nepieciešamas funkcijas.

Transportlīdzeklī ir īpaši atvēlēta vieta augu podam, ļaujot lietotājiem pārvietot nelielus kokus, kurus iestādīt ceļojuma laikā.

Kā apgalvo firma, “Z-Triton 2.0” ir testējuši cilvēki Šveices Alpos, Ženēvā, Parīzē, Amsterdamā un Berlīnē, pārvietojoties gan pa sauszemi, gan uz ūdens.

Šobrīd cena par vienu “Z-Triton 2.0” ir 14 500 eiro, neiekļaujot PVN un piegādes izmaksas. Iepriekšpārdošanā pieejama arī transportlīdzekļa vienkāršotā “DIY” versija 4500 eiro vērtībā.

Pirmos eksemplārus pircēji Eiropā varēs saņemt jau šogad, taču pārējās valstīs to tirdzniecība paredzēta 2023. gadā. “DIY” versija būs pieejama nākamā gada beigās.

Kā iepriekš ziņots, 2020. gadā tika izstrādāts “Z-Triton” prototips.

“Tas ir diezgan liels papildinājums manam velosipēda ceļojumam. Nodomāju, ka man nevajag neko tādu, kas būtu grūti vadāms, jo es nominos 30 000 kilometru, to visu paveicot ar kāju spēku. Tāpēc nodomāju, ka uzbūvēšu elektrisku velosipēdu, kas varētu transportēt daudzas lietas. Vēlējos uzbūvēt nelielu māju, jo teltis jau man bija apnikušas. Tāpat arī ūdens šķērsošanai, jo to ar velosipēdu izdarīt nevar. Tad nodomāju, kāpēc to visu neapvienot vienā objektā,” skaidro idejas autors.

