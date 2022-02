Kas būtu jāzina par auto disku atjaunošanu?

Jūs pat varat izvēlēties, lai Jūsu auto lietie diski (arī iespējams ar kaltiem un tērauda diskiem) tiktu atjaunoti citā krāsā, kas atšķiras no tās sākotnējās krāsas.

Ja neesat pārliecināts, ko nozīmē disku apdares atjaunošana, šajā rakstā ir visa nepieciešamā informācija, kas Jums jāzina par šo procesu.

Ieskats auto disku atjaunošanas procesā

Disku atjaunošanas process ietver skrāpējumu vai dziļu izgriezumu aizpildīšanu un slīpēšanu un pēc tam visa diska krāsošanu.



Šeit ir detalizētāks apraksts, kā notiek auto disku atjaunošanas process:

1. Izlabojiet skrāpējumus, bedrītes vai izgriezumus. Tas tiek darīts, aizpildot skrāpējumus, bedres vai izgriezumus ar špakteli un pēc tam slīpējot, līdz tiek atjaunota riteņa virsma.

2. Nogruntējiet riteņus. Šis solis notiek, kad riteņa virsma ir pilnīgi gluda. Ritenim tiek uzklāts gruntējums, lai nodrošinātu krāsas pareizu pielipšanu.

3. Nokrāsojiet riteņus. Ja pirmās divas darbības veicāt pats, joprojām ir stingri ieteicams uzticēt profesionāļiem, kas parūpējas par riteņu krāsošanu.

4. Uzklājiet uz riteņiem caurspīdīgu lakas pārklājumu.

Cik maksā profesionāls jūsu riteņu remonts?

Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes. Izmaksas ir atkarīgas no personas vai darbnīcas, kas veic darbu. Parasti riteņu atjaunošana maksā apmēram 60 - 120€ par riteni. Lielākā daļa servisu cenu ir atkarīga no jūsu riteņu bojājumiem.



Ņemiet vērā, ka riteņu atjaunošana parasti ir lētāka nekā riteņu nomaiņa. Pilnīgi jauni OEM diski maksā apmēram 200-500 € katrs atkarībā no automašīnas veida un modeļa. Jūs varat atrast lietotus diskus par lētāku cenu, taču jums būs arī jāveic daži pētījumi par zīmola kvalitāti. To noteikti vajadzētu uzticēt specializētam riepu servisam.

Vai riepu atjaunošanu veikt pašam, vai arī labāk to uzticēt profesionālim?

Daudzi autovadītāji izvēlas riepu disku atjaunošanu veikt paši, taču viss ir atkarīgs no jūsu zināšanām un pieredzes. Ja vēlaties, lai gala rezultāts izskatītos labi, jums jābūt pārliecinātam par savām prasmēm.

Kādi rīki jums būtu nepieciešami?

Riteņu atjaunošana prasa daudz slīpēšanas. Jums būs nepieciešams liels daudzums pacietības un smilšpapīra. Jums būs nepieciešama arī riteņu krāsa un caurspīdīgs pārklājums.



Uzticot automašīnu disku atjaunošanu profezionālam servisam, ieteicam palasīt atsauksmes un aptaujāt radus, draugus, paziņas par viņu pieredzi ar konkrēto servisu, jo vēl joprojām ir sastopami disku atjaunošanas servisi, kas savu darbu veic ne visai profesionāli

Raksts tapis sadarbībā ar riepas.lv