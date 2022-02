Rīgas vēsturiskajā centrā taps līdz šim lielākais augstas kvalitātes dzīvokļu nams

Dainas ielas jaunbūves kopējā platība būs 9969 m2. Plānots, ka jaunajā ēkā būs pieejami 114 vienas līdz četru istabu dzīvokļi ar pārdomātu plānojumu un augstvērtīgu apdari. Mājas iemītniekiem tiks piedāvātas 34 pazemes stāvvietas un nelielas noliktavas, kā arī apzaļumots pagalms ar iekārtotu zonu bērniem. Ēka tiek būvēta vietā ar ērtu un attīstītu infrastruktūru – sabiedriskais transports, auto stāvvietas, ērta nokļūšana ar kājām vai velosipēdu. Vienlaikus būs iespējams izbaudīt arī visas Rīgas centra sniegtās priekšrocības – veikali, skolas un bērnudārzi, kafejnīcas un restorāni, pilsētdārziņi vai parki pastaigām un atpūtai.



Plānots, ka projekta celtniecības izmaksas, ko finansēs Rietumu Banka, būs 6,9 miljoni eiro, savukārt kopējās projekta izmaksas sasniegs 14 miljonus eiro. Būvniecības process sākās 2021. gada vasarā un ilgs 15 mēnešus. Līdz šim jau ir pabeigta pagraba un pirmo stāvu sienu, kolonnu un griestu apdare. Pavasarī plānots pabeigt ēkas karkasu, sākt ārsienu mūrēšanu un logu likšanu. Paredzēts, ka projekts tiks pabeigts un pirmie daudzdzīvokļu mājas iemītnieki savos mitekļos varēs ievākties ap 2022. gada beigām.



Rietumu Bankas Kredītu pārvaldes vadītājs Artūrs Jukšs uzsver: “Mēs izskatām daudzus interesantus finansējuma projektus Baltijā, un Dainas ielas nams neapšaubāmi ir viens no tiem. Tas atrodas perspektīvā Rīgas centra rajonā, pavisam tuvu vienam no skaistākajiem pilsētas parkiem – Ziedoņdārzam. Jaunajai mājai ir daudz priekšrocību arī no arhitektūras un tehniskā viedokļa, tā harmoniski iekļaujas apkārtējā arhitektūrā, vienlaikus dodot tai jaunu elpu, radot mūsdienīgu un komfortablu vidi. Mums ir patiess prieks strādāt ar šo projektu, jo, pirmkārt, attīstītāja komandai ir liela pieredze būvniecībā un nekustamā īpašuma tirgū, un, otrkārt, tas liecina, ka šis tirgus turpina augt un attīstīties.”



“Dainas ielas nama projekts ir izaicinājums gan konkrētās apkaimes īpašo apbūves noteikumu, gan dažādu izvēlēto būvniecības un apdares risinājumu dēļ, tāpēc esam gandarīti, ka varam sadarboties ar Rietumu Banku un radīt līdz šim lielāko augstas kvalitātes dzīvokļu namu Rīgas vēsturiskajā centrā,” saka “VILIA” vadītājs un līdzdibinātājs Edgars Ivanovs.



Dainas iela atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ir īpaši dzīvojamo namu apbūves noteikumi. Ēkas fasādei tiks izmantots viegls gaišas krāsas cementa kompozītmateriāls ar daļēji iestrādātiem tumšā akmens apšuvuma elementiem. Nama dizains atspoguļos izsvērtu kompromisu starp apkaimes vēsturiskajām ēkām un jaunākajām tendencēm ēku arhitektūrā. Ēkā būs lieli logi, nodrošinot pietiekamu saules gaismu visos dzīvokļos.



Iedzīvotāju komfortu un mājīgumu papildinās arī fakts, ka Dainas ielas nams atrodas Rīgas vēsturiskā centra klusā vietā, kur ēku ieskaus jau esošie nami un papildus slāpēs pilsētas trokšņus. Turklāt tam varēs piekļūt tikai caur pagalmu.

