"4finance": labs klients ir izglītots klients

Ar finanšu platformas Aiznemiesatbildigi.lv palīdzību ir plānots uzlabot patērētāju zināšanu līmeni finanšu pratības jomā, kā arī kopumā sniegt atbalstu nozares kvalitatīvai pilnveidošanai. Šajā vietnē ir publicēts uzticamo (legālo un licencēto) aizdevēju saraksts, tās saturs atklāti stāsta par kredīta cenu veidojošām sastāvdaļām, klientu maksātspējas vērtēšanas kritērijiem, skaidro kas ir kredītreitings un kā to uzlabot, konsultē par to, kādos gadījumos kredīts ir vai nav laba opcija, kā arī dod vērtīgus padomus, kā pareizi plānot un izmantot savu vai ģimenes budžetu, aizsargāt savus datus un izvairīties no krāpšanas.

“Mums, "4finance", rūp klientu finansiālā labklājība, tāpēc sniedzam ne tikai kvalitatīvus pakalpojumus, bet arī padomus, kā rīkoties, izmantojot alternatīvo finanšu iespējas. Lēmumu atjaunot izglītības platformu lielā mērā ietekmēja pašreizējā situācija Latvijā un pasaulē – pandēmija, inflācijas uzliesmojums, energokrīze, kā rezultātā ievērojami samazinās mājsaimniecību pirktspēja. Loģiski, finanšu resursu nepietiekamības dēļ cilvēkiem rodas vajadzība pēc papildu resursu piesaistes primārās nepieciešamības vajadzību apmierināšanai. Tāpēc, veidojot platformas saturu, mēs sekojam līdzi situācijai tirgū un nozarē, apkopojam arī biežāk uzdotos klientu jautājumus un sniedzam patērētājiem šobrīd aktuālāko un nozīmīgāko informāciju, kas palīdzētu viņiem tikt skaidrībā par visdažādākajiem finanšu jautājumiem,” skaidro AS “4finance” reģionālais vadītājs Gvido Endlers.

Alternatīvie finanšu pakalpojumi pēdējā desmitgadē Latvijā ir kļuvuši pašsaprotami un ir kuplā skaitā pārstāvēti tirgū. Nebanku finanšu pakalpojumu nozare Latvijā šo gadu laikā ir strauji attīstījusies un piedzīvojusi lielas izmaiņas – tās spēlētāji ir kļuvuši strukturētāki, atbildīgāki un striktāki klientu maksātspējas vērtēšanā. Šobrīd salīdzinoši neliels jauno klientu skaits spēj kvalificēties augstajiem nebanku aizdevēju vērtēšanas kritērijiem. Līdz ar ko kreditēšanas sektorā, iedzīvotājiem ir objektīvi ierobežota pieeja finanšu resursiem.

Līdzīgi kā banku, arī nebanku kreditēšanas pakalpojumu pareizai, pārdomātai un drošai izmantošanai ir nepieciešamas pamata zināšanas un prasmes, kuras iedzīvotājiem būtu jāpilnveido. Izglītības platforma Aiznemiesatbildigi.lv ir radīta, lai palīdzētu iedzīvotājiem atrisināt neskaidrības, kas saistītas ar kreditēšanas pakalpojumu izmantošanu, personīgo finanšu plānošanu un finanšu darījumu drošības aspektiem.