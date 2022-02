Strauji pieaug pieprasījums pēc mākoņu pakalpojumiem

“Pieaugumu mākoņu pakalpojumu izmantošanā mēs redzam jau vairāku gadu garumā, it īpaši sākoties pandēmijai. Tomēr pērnā gada izaugsmes iemesli ir saistīti ar pusvadītāju ražošanas un piegādes krīzi, ko piedzīvo visa pasaule. 2021. gadā uzņēmumiem iekārtas bija jāgaida no 2 līdz 4 mēnešiem, bet infrastruktūras paplašināšana biznesa turpināšanai bija nepieciešama krietni ātrāk. Tas pamudināja arī tos uzņēmējus, kuri tradicionāli glabāja datus privātajos mākoņos pie sevis, vismaz daļēji datus un IT infrastruktūru pārcelt pie ārpakalpojumu sniedzējiem uz publiskajiem mākoņiem. Tādejādi viens no visvairāk pieprasītākajiem datu apstrādes un glabāšanas veidiem šobrīd ir hibrīda mākonis,” stāsta Tet datu centru biznesa attīstības direktors Māris Sperga. Vēl straujāk (11%) ir audzis Tet datu centru bizness Ukrainā, kur uzņēmums darbojas jau kopš 2014. gada. “Ukrainā Tet aug kopā ar tirgu, 2021. gadā saglabājot stabilas pozīcijas starp datu centru tirgus līderiem un ieņemot 8% no tirgus.”

Galvenā tendence datu apstrādes un glabāšanas jomā šogad būs saistīta ar piegādātāju spēju nodrošināt labāku darbu nepārtrauktību un elastību. “Attālinātā darba, mainīgās biznesa vides un e-komercijas uzplaukuma dēļ uzņēmējiem ir nepieciešama uzticama IT infrastruktūra, kas darbosies bez dīkstāvēm un traucējumiem, tāpēc pakalpojumu sniedzējiem ir jārēķinās ar lielāku spiedienu no klientiem un papildu izmaksām, lai nodrošinātu jaudīgāku infrastruktūru,” skaidro M.Sperga. Vēl viena būtiska tendence ir “zaļā kursa” ieviešana, kas nozīmē arī uzlabotu datu centru energoefektivitāti. “Pēdējo 10 gadu laikā jau ir būtiski uzlabojusies datu centru energoefektivitāte. Ja 2011. gadā globāli vidējais PUE līmenis datu centros bija 1,98, tad 2021. gadā šis rādītājs samazinājās jau līdz 1,57. Tas nozīmē, ka datu centri ir kļuvuši par 25% energoefektīvāki. Tet datu centros šis radītājs ir no 1,35 līdz 1,6. Šie procesi noteikti turpināsies, pakalpojumu sniedzējiem meklējot dažādus veidus, kā uzlabot tehnoloģisko ēku ietekmi uz vidi un mazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu.”

Tet ir lielākais datu centru pakalpojumu sniedzējs Latvijā ar 30% tirgus. Uzņēmumam ir seši datu centri, no kuriem jaunāko atklāja 2021. gada augustā, paplašinot jaudas par 60 statnēm – līdz 400 statnēm kopskaitā. Tet datu centrs “Dattum” ir vienīgais TIERIII sertificētais Latvijā un viens no drošākajiem Eiropā.