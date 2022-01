Jauna tehnika jaunai lauksaimniecības sezonai

Aktuālā situācija

Kāds ir bijis aizvadītais gads tehnikas tirgotājiem? Jautājām Kristapam Kašam, “Dojus Latvija” lietotās tehnikas tirdzniecības nodaļas pārstāvim: “Pērn lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība kopumā noritēja veiksmīgi, taču bez izteiktām pieprasījuma izmaiņām. Būtisks pieaugus bija vērojams lietotās tehnikas tirgū, kas skaidrojams ar to, ka Covid-19 pandēmijas apstākļos bija apgrūtināta jaunas tehnikas piegāde, līdz ar to saimnieki biežāk izvēlējās lietotu.”

Tehnikas plānošana

Foto: Pexels.com/Jannis Knorr

Ir virkne jautājumu, kas jāizvērtē pirms jaunas tehnikas iegādes. Būtiskākie no tiem saistīti ar jau pieejamajiem resursiem un to jaudu, kā arī apstrādājamo teritoriju apjomu un arī darbaspēka pieejamību. Līdz ar to dažkārt var rasties arī neskaidrības, vai gudrāk ir iegādāties vienu un jaudīgāku tehnikas vienību vai tomēr vairākas un mazāk jaudīgas.

K.Kašs uz šo jautājumu atbild, aicinot izvērtēt saimniecības lielumu: “Ja saimniecība ir augoša, tai nepieciešams kāpināt darbu tempu, labāk izvēlēties iespējami jaudīgu tehniku, kas ļaus iespējami vairāk darbu paveikt ar vienu un to pašu agregātu. Jāatceras arī – ja saimniecībā nav 2 arklu vai kultivatoru, nav jēga pirkt 2 traktorus. Citādi ir ar kombainiem – te vidēji lielām saimniecībām reizēm ir noderīgi labāk iegādāties 2 mazāk jaudīgus agregātus, kas īpaši noderēs, ja zeme ir reljefaina un līdz ar to hedera platums nosaka savus ierobežojumus.”

Domājot par lietotas vai jaunas tehnikas iegādi arī pamata principi ir skaidrs – jauna tehnika vienmēr nozīmē augstāku kvalitātes un ilgmūžības garantiju, savukārt, iegādājoties lietotu, allaž pastāv risks, ka kādi defekti “izlīdīs” vien ekspluatācijas laikā, līdz ar to sezonas vidū var nākties piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus. Apsverot lietotas tehnikas iegādi, ir vērts izvērtēt visus pieejamos datus par tās nolietojumu un pieaicināt talkā ekspertu, kurš pratīs novērtēt tehnisko stāvokli.

Kā vēl viens pieejamais risinājums varētu būt arī tehnikas noma, ja sezonas karstumā tomēr kļūst skaidrs, ka tehnikas nepietiek vai ir radušies kādi neparedzēti darbi. Taču arī šim risinājumam ir gan plusi, gan mīnusi – nekad nevarēsiet būt pārliecināts, cik kvalitatīvu tehniku iegūsiet nomā un kā tā “uzvedīsies” uz lauka.

Kas ir svarīgi klientiem?

Jebkurš jauns pirkums saistās ar jauniem izdevumiem, tāpēc ir būtiski analizēt saimniecības finanšu plūsmu, lai saprastu, vai jaunas tehnikas iegādei pietiks ar pašu finansējumu vai arī būs nepieciešams kredīts lauksaimniecības tehnikas iegādei.

Ne mazāk svarīgs jautājums ir arī par tehnikas garantijām. Te ir būtiski izvērtēt 2 veidu garantijas. Pirmo nosaka Civillikums, bet otro – nodrošina tehnikas tirgotāji. Piemēram, “Dojus Latvija” pārstāvētajiem “John Deere” traktoriem.

Bez tam, iegādājoties tehniku, jādomā arī par tās ekspluatāciju, par to, cik viegli būs pieejamas lauksaimniecības tehnikas rezerves daļas, cik ātri būs iespējams sarunāt remontu, vai nepieciešamības gadījumā lauksaimniecības tehnikas riepas varēs saņemt maksimāli ātri utt. Tehnikas tirgotāji iesaka problēmu gadījumā vienmēr vispirms vērsties pie dīleriem vai oficiālajiem servisiem. Dīleris vienmēr piedāvās jaunas rezerves daļas un arī tām piemēros garantiju. Tas ir labākais veids, kā zemniekam justies maksimāli drošam par saņemto pakalpojumu kvalitāti.

Kredīts lauksaimniecības tehnikas iegādei

Foto: Pexels.com/Karolina Grabowska

Dažkārt rodas dilemma – ņemt kredītu, lai iegādātos jaunu traktoru vai varbūt iegādāties uzreiz, bet iespējami lētāku un mazāk jaudīgu? Te jāatceras, ka neviena cena neveidojas tāpat vien. Tikai ļoti, ļoti retos gadījumos kāds var būt tik izmisis, ka laba lauksaimniecības tehnika tiek pārdota par salīdzinoši zemu cenu. Visos citos gadījumos lētāks nozīmē vairāk nolietotu tehniku vai mazāk iespējamo ekstru. “Ja esat gatavi iegādāties kombainu par 40 tūkstošiem eiro, jārēķinās, ka katru sezonu tajā var nākties papildus ieguldīt 15 līdz 22 tūkstošus eiro,” lēš “Dojus” pārstāvis. Ja finansējums ir nepietiekams, varbūt labāk kā risinājums jāizskata lauksaimniecības tehnikas noma.

Taču būtiski atcerēties, ka laba lauksaimniecības tehnika ir lielisks ieguldījums nākotnē, kas kalpos gadu desmitiem ilgi, bez tam šobrīd tirgū pieejams daudzveidīgs finansējums tehnikas iegādei – atliek vien izvēlēties tieši jūsu prasībām atbilstošāko kreditētāju.

