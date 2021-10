“Rīkoties laikus, nevis mācīties no dārgām kļūdām,” auto apdrošināšanas eksperta padomi gan jauniem, gan pieredzējušiem šoferiem

“If” speciālistu iztaujājām par pareizu pieeju apdrošināšanas pakalpojuma izvēlē, par aktuālajām tendencēm un riskiem attiecībā uz spēkratu vai auto detaļu zādzību, kā arī veidiem, kā pasargāt savu transportlīdzekli no visdažādākajām nelaimēm.

Jauniem šoferiem tas varētu būs īpaši aktuāli – kā izvērtēt, kāda tieši KASKO apdrošināšana konkrētajā dzīves situācijā ir piemērotākā?

Šī visbiežāk ir izvēle starp lētāko, vidējo un dārgāko piedāvājumu. Tāpat kā vairumā citu jomu, arī apdrošināšanā retāk izvēlas lēto un dārgo variantu, bet visbiežāk – vidējo. Runājot par KASKO apdrošināšanu automobilim – šajā gadījumā svarīgi būs arī tādi faktori kā, piemēram, bezmaksas maiņas auto nepieciešamība. Daži cilvēki apdrošināšanas gadījumā, kad automobilis ir remontā un nav pieejams, situāciju risinās, izmantojot darba vai tuvinieku transportlīdzekli, bet citiem ir nekavējoties nepieciešams maiņas auto – citu variantu nav. Par to ir jāpadomā, izvēloties apdrošināšanas pakalpojumu.

Tāpat ir cilvēki, kuriem būtisks ir riepu apdrošināšanas risks. Virknē daudzīvokļu namu pagalmu ir pamatīgi nolietots ceļa segums, augstas un nereti nodrupušas apmales, līdz ar to tiek sabojātas auto riepas un diski. Vietās, kur biežāk uzdarbojas huligāni, aktuāli ir vandalisma un auto apzagšanas gadījumi, piemēram, stiklu izsišana, lukturu zādzības vai riepu saduršana. Šie visi riski ir jāapzinās, lai izvēlētos pareizo apdrošināšanas veidu. Apdrošinātāju piedāvājums ir ļoti dinamisks – mēs sekojam līdzi tendencēm un nemitīgi uzlabojam savu piedāvājumu.

Vai praksē gadās novērot, ka klients nespēj adekvāti izvērtēt savu situāciju?

Protams. Cilvēki ir dažādi, un ne visi prot atbilstoši izvērtēt savus riskus un izvēlēties pareizāko risinājumu. Tā mēdz gadīties. Taču uzreiz vēlos piebilst, ka vissliktākais gadījums ir nevis tas, ka izvēlēts ne tas atbilstošākais apdrošināšanas pakalpojums, bet ja cilvēks izvēlas neapdrošināties vispār. Šis ir visai raksturīgi tiem, kuri vēl nav saskārušies ar izmaksām, kas rodas, ja ar auto notiek kas nelāgs. “Man nekad nekas nav noticis, protu lieliski pats izvērtēt riskus, kāpēc man maksāt tādas naudas summas?” Šāda attieksme gan mainās, mācoties no savām kļūdām. Tu vari būt labākais autovadītājs pasaulē, bet neviens no mums nav 100 % pasargāts, piemēram, no sadursmes ar dzīvnieku.

Šādi gadījumi parasti arī nozīmē bojājumus automašīnas priekšpusē, kur atrodas dažādi sensori un lukturi, kas ar katru paaudzi kļūst arvien komplicētāki un dārgāki. Izmaksas liks ieplest acis – mūsdienu transportlīdzekļiem tikai viena priekšējā luktura cena var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Arī pāris nozagti automašīnas lukturi var izmaksāt pāris tūkstošu eiro, kam vēl jāpieskaita izsista stikla un nereti arī sabojāta auto salona izmaksas. Šī, domājams, ir summa, kuru nevienam negribētos tā vienkārši atdot.

Apdrošināšana šādas likstas radītās sekas ievērojami mīkstina. Neadekvāti izvērtētas situācijas, ne tā labākā apdrošināšana – tā mēdz būt, taču daudz lielāku skādi nodara tieši paļaušanās uz veiksmi, ka “ar mani nekas nenotiks, jo līdz šim jau arī nav noticis”. Neviens nav 100 % pasargāts no negadījumiem un dažādām problēmsituācijām.

Kas jāzina par savu auto, izvēloties KASKO?

Jāzina, kādas drošības ierīces automašīnā pieprasa apdrošinātājs. Tas ir primāri, ja runa ir tieši par zādzības risku, nevis bojājumiem. Īpaši, ja zagļi ir iecienījuši konkrēto auto modeli.

Kā pēdējo gadu laikā mainījusies automobiļu un auto detaļu zādzību statistika? Kādas ir tendences?

Apdrošinātāji kopā ar Valsts policiju strādā pie tā, lai automašīnu un detaļu zādzību skaits samazinātos. Šogad situācija ir uzlabojusies. Šā gada astoņos mēnešos Latvijā ir nozagti 214 auto, 2020. gadā šajā pašā laika periodā – 390. Zināmā mērā tas varētu būt saistīts ar pārvietošanās un citiem ierobežojumiem, kas ieviesti Covid-19 pandēmijas dēļ. Auto zādzības, protams, nav izskaustas, bet situācija ir mainījusies uz labo pusi, tomēr nevar apgalvot, ka tas tā būs arī turpmāk.

Vai “If” un citi apdrošinātāji kaut kā reaģē uz šīm tendencēm, situāciju kopumā?

Viena būtiska lieta, ko, apkarojot zagto detaļu tirgu, dara atbildīgi apdrošinātāji, – mēs no partneriem nepērkam lietotas detaļas bez pavadzīmēm. Lai neveidojas situācija, kad tiek teikts: “Klau, man šeit ir divi “Volvo” lukturi par ļoti, ļoti labu cenu!” – bet izrādās, ka šie lukturi ir zagti. Ieliekot tos automašīnā, apdrošinātājs faktiski veicina zagto detaļu apriti.

Īstermiņā tas, protams, izskatās izdevīgi, taču šāda prakse veicinātu zagto detaļu pieprasījumu. Biežāk zagtajiem auto modeļiem “If” prasa papildus uzstādīt imobilaizerus vai speciālas GPS izsekošanas sistēmas. Izsekošanas iekārtas nav lēts prieks, taču automašīnām, kuras ir jaunas, pietiekami ekskluzīvas un maksā gandrīz ar sešiem cipariem rakstāmu summu, šādas iekārtas ir ļoti būtiskas. Auto nozagšanas gadījumā, iesaistoties atbildīgajiem dienestiem, policijai, rezultāti ir ļoti labi.

Vai mainās statistika par to, kuru auto marku detaļas zog visbiežāk?

Statistika joprojām liecina, ka visbiežāk tiek zagti “Volvo” markas automobiļu lukturi. Piemēram, 2020. gadā 74 % lukturu zagšanas gadījumu skāra “Volvo” markas spēkratus. Citas iecienītas markas – “BMW”, “Volkswagen”, “Audi”. Izskaidrojums, kā daudziem droši vien zināms, ir gaužām vienkāršs – “Volvo” lukturus ir ļoti viegli izņemt. Ražotājs šādu risinājumu ir izveidojis, lai būtu ērti nomainīt spuldzītes. Jāatzīst, arī zagļiem tas ir ļoti ērti – izsit stiklu, attaisi motora pārsegu un izvelc lukturi. Trenētam cilvēkam tas prasa pāris minūšu.

Ko darīt pašam šoferim, lai maksimāli izvairītos no kaut kā tāda?

Marķēt lukturus, lai arī tas ir tikai daļēji efektīvs pasākums. Eiropas Savienības valstīs būtu sarežģīti šādu preci realizēt. Trešajās valstīs tas jau ir vienkāršāk, tur tam netiek pievērsta tik liela uzmanība. Protams, ka tas dod zināmu aizsardzību, taču ir liecības par gadījumiem, kad marķējumu izpulē ārā. Ir vēl lukturu un pārsegu bloķētāji, lukturu kniedētāji. Cenas svārstās no 20 līdz 200 eiro – atkarībā no tā, cik nopietni ir nodomi šādi pasargāt sava auto detaļas. Tas var būt atkarīgs arī no konkrētā auto modeļa.

Zaglis tik un tā izsitīs stiklu un mēģinās atvērt motora pārsegu...

Jā, taču izsists auto stikls ir salīdzinoši neliela un pietiekami ātri atrisināma problēma. Tas ir arī daudz lētāk nekā nozagti lukturi, bez kuriem nevar lietot automobili diennakts tumšajā laikā, turklāt var nākties gaidīt vairākas dienas, pirms parādās iespēja doties uz servisu. Ir gadījumi, kad klientiem auto lukturi nozagti pat trīs un četras reizes vienam un tam pašam automobilim, bet, ierīkojot iepriekšminētās drošības iekārtas, nākamajā reizē ir izsists tikai stikls. Kādā konkrētā gadījumā nu jau ir pagājis gads, un klients ar šo problēmu nav vērsies pie mums atkārtoti.

Zagļi jau arī piefiksē situācijas maiņu, neķeras vairs klāt konkrētajam spēkratam. Vēl jāpiebilst, ka jaunajām automašīnām, īpaši zagļu iecienītākajām, tostarp “BMW”, lukturi var maksāt līdz pat 6000 eiro par vienu vienību. Summas tik tiešām iespaidīgas. KASKO ir obligāta prasība, ja auto ir iegādāts līzingā. Tomēr, ja automobilim nav KASKO, tiek meklēti izdevīgākie risinājumi, kad ir izdevīgi saņemt labu piedāvājumu “no rokas”. Protams, ka prece nebūs nekvalitatīva – tā ir oriģināla, tikai zagta.

Mēdz gadīties situācijas, kad, aplēšot remonta izmaksas, prātā iezogas doma – varbūt nav vērts? Kā ir labāk – censties tomēr salabot vai lūkoties pēc jauna spēkrata?

Gadījumos, kad auto ir bijis apdrošināts, tā vērtību nosaka eksperts. Ir noteikta līkne, kad remonts nav ekonomiski pamatots. Tie ir orientējoši 70 % no transportlīdzekļa tirgus vērtības. Dažkārt ir situācijas, kad remonta iespējamība ir uz robežas, un tad eksperti kopā ar servisa speciālistiem un klientu izvērtē, cik reāli ir saremontēt automašīnu, jo tai var būt arī kādi slēptie defekti, tātad arī papildu izmaksas. Kopējās izmaksas bieži vien ne tik daudz veido darbs, cik rezerves detaļu cena. Gadījumos, kad auto tomēr tiek norakstīts, “If” atlīdzina klientam automobiļa tirgus vērtību.