To apliecina astoņu reģionālo kafejnīcu īpašnieks Rolands Millers: “Krīze jau ir sākusies, ja var tā teikt. Ierobežojumi uz papīra nav, bet praktiski ir jau. Kā laika apstākļi pasliktinājās. Varbūt Rīgā vairāk cilvēki, kas ir vakcinēti, apmeklē iekštelpās restorānus, bet man tā kā ir Daugavpilī un citās pilsētās, kur mums jau ir tiešām mazs apmeklējums telpās. Mums plāns “B”, mēs skatāmies, mēģinām, ja krītas apgrozījums, samazināt darbiniekus, samazināt izmaksas. Jo lielākās izmaksas ir darbinieki, nodokļi un īres.”

Beķerejas un kafejnīcas īpašniece no Ogres Iveta Zāģere aizkadrā min, ka arī pieļauj iespēju atlaist darbiniekus, tomēr vēlas vēl cīnīties: “Ir divas iespējas. Tā kā pagājušogad - līdzņemšana. Ja atļaus kaut daļēji strādāt iekštelpās ar vakcinētajiem vai pārslimojošajiem, tad tā ir kaut kāda izeja no situācijas. Grūti pateikt, vai tas ļaus pārziemot, es pašreiz to neņemos apgalvot. Tas atkarīgs no daudziem apstākļiem, kāda būs saslimstība, vai cilvēki baidīsies vai nebaidīsies apmeklēt, kāda būs informācija publiskajā telpā, vai biedēs, ka šādās vietās var saslimt, vai arī, ievērojot piesardzības pasākumus, drīkst to darīt, grūti pateikt. Mēs nevaram paredzēt, kā cilvēki rīkosies.”

ReTV raidījumā “Aklā zona” Ekonomikas ministrijas pārstāvis iepriekš norādīja, ka apzinās problēmai nozarē. Viņš norādīja, ka šobrīd izkristalizējušies trīs atbalsta virzieni, kas varētu tikt piemēroti gadījumos, ja, izmantojot visas valsts paredzētās iespējas, uzņēmējam tomēr būs liegts strādāt.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko: “Tas ir dīkstāves pabalsts, otra iespēja - atbalsts nodarbinātajiem un darba devējiem, grants uzņēmumam, ja tas cieš zaudējumus no ierobežojumiem.”

Beķerejas un kafejnīcas īpašniece Iveta Zāģere ReTV Ziņām saka, ka jautājums ir par mazajiem, ģimenes uzņēmumiem. “Var būt globāli kritēriji, bet jābūt izvērtējumam, kāds atbalsta pasākumus būt piemērotākais. Atbalsta mehānismiem, manuprāt, jābūt fokusētiem uz konkrēto uzņēmumu, nevar likt visus uzņēmumus vienā maisā un izvērtēt pēc vienādiem kritērijiem, jo mēs neatbilstam vienādiem. Ir mazi ģimenes uzņēmumi, ir lieli tīkla uzņēmumi.”