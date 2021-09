Steidzies lēnām! Akmentiņš auto vējstiklā var izraisīt vairāk nekā 1500 eiro zaudējumus

“Autoceļu remontdarbi ierasti sākas pavasarī, kad ir to veikšanai piemērotāki laikapstākļi, un turpinās līdz pat rudenim. Daudzviet Latvijā dažādas nozīmes ceļi tiek nobērti ar smalkiem akmentiņiem, šķembām vai granti, un šādās vietās autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem, savlaicīgi samazinot ātrumu un ieturot distanci no priekšā braucošās automašīnas, jo pastāv risks, ka no riteņu apakšas var tikt izsviests akmentiņš un tas var ielidot aizmugurē vai pretī braucošā auto vējstiklā,” stāsta If Apdrošināšanas Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Ģirts Kubliņš. Vietās, kur izvietotas brīdinājuma zīmes “Uzbērta grants vai šķembas” vai “Ceļu seguma maiņa”, ieteicams ievērot vismaz 50 m distanci no priekšā braucošā auto.

Nav jābūt premium klases auto, lai vējstikla cena būtu virs 1000 eiro

Šī gada vasaras mēnešos 30% no If KASKO atlīdzību pieteikumiem veido tieši auto vējstiklu bojājumu gadījumi, un salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā vērojams arī pieaugums. Visbiežāk nodarītie zaudējumi ir aptuveni 350 eiro, taču izdevumi var būt ievērojami lielāki, sasniedzot pat 1500 eiro un vairāk, kas atkarīgs no automašīnas markas, modeļa un izlaiduma gada. Jo īpaši dārgi stikli ir pēdējo gadu izlaiduma auto, kas saistīts ar to, ka stikli kļūst komplicētāki un tajos ir iestrādāti dažādi sensori. “Šobrīd If lielākā atlīdzība par nomainītu vieglā auto vējstiklu ir teju 1900 eiro. Kas interesanti, auto nav jābūt nemaz premium klases, lai vējstikla cena pārsniegtu 1000 eiro,” atklāj Ģ. Kubliņš.

Ko darīt, ja bojāts vējstikls?

Ja akmens vai kāds cits priekšmets ir “iesviests” automašīnas vējstiklā, ieteicams pie pirmās iespējas apskatīt bojājumu. Ja tas ir neliels (ne lielāks kā divu eiro monētas diametrs) un nav autovadītāja acu augstumā, tad to ir iespējams saremontēt, nemainot stiklu. Mūsdienu remonta tehnoloģijas nodrošina to, ka stikls tiek salabots tik kvalitatīvi, ka bojājums ir praktiski neredzams un netraucē auto vadīšanu. Turklāt svarīgi, ka remontu var paveikt aptuveni pusstundas laikā, kamēr stikla maiņa aizņem vairākas stundas. Ja stikls nekad nav mainīts, tad remontu ieteicams veikt arī tā iemesla dēļ, ka saglabājas rūpnīcas uzstādīto materiālu kvalitāte. Turklāt stikla remonta izmaksas var būt pat desmit un vairāk reizes mazākas salīdzinājumā ar stikla maiņu. “Būtiski atcerēties, ka stikla maiņu nekad nevar nokavēt. Ja tomēr neizdodas remonts, tad stiklu vienmēr var arī nomainīt,” komentē Ģ. Kubliņš.

Neliela bojājuma gadījumā iesituma vieta jāaizlīmē ar caurspīdīgu līmlentu, lai tajā nesaietu netīrumi, un jādodas atrādīt auto uz kādu no If partneru servisiem. Jo ātrāk tas tiks izdarīts, jo lielākas iespējas veikt remontu. Stiklu servisu profesionāļi uzreiz spēs novērtēt situāciju un ieteikt labāko risinājumu. If KASKO sedz gan vējstiklu remontu, gan nomaiņu, un tas ir bez pašriska.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar "If"