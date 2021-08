Auto ziņas: Londonas Black Cab jeb angļu taksometrs Rīgas ielās

Tas saucas TX5 vai precīzāk LEVC TX5. Pirmais vārds saīsināti nozīmē London Electric Vehicle Company jeb Londonas Elektrisko transportlīdzekļu kompānija. Tā pilnībā pieder ķīniešu korporācijai Geely, - tai pašai, kam tagad pieder Volvo Cars.

2018. gadā tika aizliegti vecie Londonas takši ar dīzeļiem. Nācās mašīnas pārtaisīt. Tā kā 100% elektrisks taksometrs maksātu ļoti dārgi un to neizdotos uzlādēt visai dienai, tika nolemts izgatavot plug in hibrīdu, bet tādā veidā kā iekšdedzes motors nemaz nepieskaras velkošajiem riteņiem. Būtībā automašīnai ir divi motori. Viens domāts braukšanai un ir elektrisks, atrodas aizmugurē. Savukārt otrs atrodas priekšā, tas ir iekšdedzes dzinējs, kas darbojas kā ģenerators. Protams ir arī lādējams šeit priekšā. Pēc iepriekšējas vienošanās LEVC saglabājis ne tikai taksometra ikonisko izskatu, bet arī oriģinālo izcelsmi - speciāli šim automobilim pirms pieciem gadiem par 250 miljoniem mārciņu tika uzbūvēta jauna rūpnīca Koventrijā. Šofera darba vietai pievērsta īpaša vērība. Stūre, pret vadītāju pavērstais ekrāns un mērskalas ir no Volvo, bet pārnesumkārbas svira - no elektromobiļa Polestar.

“Te viss ir kā taksītī. Kārtīga stikla starpsiena, letīte, kur nolikt naudu. Blakussēdētāja sēdekļa nav, jo te brauc čemodāni. Tāpēc, ka bagāžnieka kā tāda automašīnai nav,” stāsta Normunds Avotiņš.

Tā vietā aizmugurē palicis tikai mazs skapītis rezerves ritenim, akumulatoram un uzlādes kabelim. Viss pārējais atstāts pasažieru salonam - turklāt kādam! Pateicoties izvelkama trapam taksī var iestumt bērnu ratiņus vai ratiņkrēslu. Bez trīsvietīga aizmugurējā sēdekļa te ir vēl trīs atlokāmi papildkrēsli, no kuriem viens ir pagriežams uz āru.

“Nu jā šis neapšaubāmi ir viscilvēcīgākais taksometra modelis pasaulē. TX5 patīk visiem. Visi skatās, visi smaida! Ja taksisti varētu atļauties šādu auto, viņi priecātos, te ir pilnīgi citi darba apstākļi! Smuki iet, mīksti ripo, arī degvielu netērē daudz, ja vispār tērē.”

Cik tālu ir tā sniedzamība? Ar pilnu bāku un pusi baterijas varam nobraukt 319 km. Jaunākie elektromobiļi iet tikpat tālu arī bez pagarinātāja. Toties TX5 neaizņems publiskos lādētājus, un uzlāde nav ilga, jo baterijā ir tikai 31 kilovatstunda. Apgrieziena rādiuss ir tikpat fenomenāli mazs kā oriģinālam - mazāk nekā 8,5 metri. Patentēta piekares konstrukcija ļauj priekšējos riteņus izgriezt nereāli tālu.

“Šo tēmu apzināti vilku līdz pašām beigām. Agri vai vēlu rastos jautājumus, cik tad tāds elektrificēts taksis maksā? Cipars ir iespaidīgs. Kopā ar visām ekstrām šis auto maksā 82 000 eiro,” pabeidz Avotiņš.