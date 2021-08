Arābu tūristi atklājuši Ukrainu

Šā gada pirmajos sešos mēnešos Ukrainu apmeklējuši vairāk nekā 17 000 arābu ceļotāju no Saūda Arābijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Omānas, Kataras, Bahreinas, Kuveitas. Tas ir desmitiem reižu vairāk nekā iepriekšējos gados pat pirms pandēmijas. Karpatos arābu valodā jau tulko reklāmas un restorānu ēdienkartes, vēsta BBC.

Teju katru dienu arābu klienti

Gidei Leļai Filimonovai agrāk nebija neviena arābu klienta, bet šovasar bijis teju katru dienu, gan individuāli ceļotāji, gan lielas grupas. Nesen Hanija un Ahmeds ar trim meitām izbaudīja Kijevu. Harera (3), Hura (10) un Abudi (12) pina vainagus parkā "Kijevas Krievzeme", apskatīja briežu dārzu, kopā ar vecākiem vizinājās ar skrejriteņiem.

Šī Saūda Arābijas ģimene ierasto Eiropas atvaļinājumu izvēlējās pavadīt Ukrainā, un gide viņiem piecas dienas izrādīja Kijevu un apkārtni. Izbraukts ar kuģi, apmeklēti muzeji, daudz staigāts pa pilsētu – viesi bijuši sajūsmā.

“Viesnīcās viņi aizņem līdz 50% numuru,” arābu tūrisma bumu BBC raksturo Ukrainas Valsts tūrisma attīstības aģentūras priekšsēdētāja Marjana Oleskiva. Šie tūristi bieži ierodas kuplām ģimenēm, ar vecākiem un bērniem, uz desmit līdz 14 dienām. Ļvovā pat pietrūkst nomas minivenu, kas viņu vidū ir visai pieprasīts auto ērtai ceļošanai.

Sajūsmā par lietavām un kokiem

Daudz kas, kas ukraiņiem un arī mums ir pavisam pierasts un pat kaitinošs, arābos raisa milzu sajūsmu – piemēram, lietus. “Neviens pie mums tā nepriecājas par lietu kā viņi. Pie viņiem ir svelme, bet pie mums vēss,” teic Ļvovas viesnīcas "Dņestra" direktora vietniece Aleksandra Gagarina. Arābu tūristi ar telefoniem filmē negaisu un zvana radiem, lai parādītu pašu zemēs reto dabas parādību, bildē katru koku, jūsmojot par zaļumu.

Kamēr citur Eiropā lielākoties bija slēgtas robežas un iebraucējiem obligāta karantīna, arābi meklēja jaunus ceļojumu mērķus un atklāja Ukrainu. Tās popularitāti arī vairoja desmitiem publikāciju arābu presē.

Ar vairāk nekā 14 000 viesu pirmo vietu šogad ieņem Saūda Arābija, pieprasījums bijis tik liels, ka vajadzējis palielināt reisu skaitu uz Kijevu un Ļvovu – līdz desmit tiešo lidojumu nedēļā. Jau pagājušā gada vasarā Ukraina ieviesa bezvīzu režīmu Saūda Arābijas, Bahreinas, Kuveitas un Omānas pilsoņiem.

Naudu nežēlo

“Šī ir manā pirmā vizīte Ukrainā, un esmu sajūsmā par visu. Ļvovā ir tik brīnišķīga arhitektūra, īpaši jaukas ir vecās mājas,” iespaidos ar BBC dalās Hanna no Saūda Arābijas. Lielākās grūtības sagādā valodas problēma ar restorānu ēdienkartēm, kur ir daudz ēdienu ar cūkgaļu, bet varot tikt galā ar interneta tulkotāju telefonā. Izdevies pat nobaudīt boršču bez gaļas. “Jums ir ļoti pretimnākoši un laipni cilvēki,” priecājas Hanna.

Arābi arī labprāt iepērkas, naudu nežēlojot. Aplēsts, ka tikai viens viņu tūrists Ukrainā iztērē ap 2560 eiro, tātad šogad vien guvums ir vairāk nekā 43 miljoni eiro. Valsts galvenā tūrisma nozares pārraudzītāja Oleskiva uzsver, ka vinnē apgabali ar labām viesnīcām un infrastruktūru: “Arābu tūristam nepieciešams augsts servisa līmenis, kvalitatīva izmitināšana, ēdināšana, atrakcijas ģimenes atpūtai.”

Ēdienkarte bez cūkgaļas

Par numuru pieczvaigžņu hotelī arābi maksā vidēji 200 eiro par diennakti. Viņi izvēlas plašus numurus ar dažām guļamistabām pieciem līdz sešiem viesiem, tualetē nepieciešams bidē.

Kijevas viesnīcā "Hilton Kyiv" pēdējos divos mēnešos uzņemti vairāk nekā 2000 viesu no Saūda Arābijas, Kataras un Emirātiem, ēdienkarte un apsveikuma vēstules pārtulkotas arābiski, maltītes papildinātas ar musulmaņu ticībai pieņemamiem "halal" ēdieniem, var saņemt Korānu un lūgšanu paklājiņus, atpūtas zonai sagādāti nardi, arābu ģimenēs iecienīta galda spēle.

Tūristi no Kuveitas Kijevas centrā. Vidēji viens arābu tūrists Ukrainā iztērē vairāk nekā 2500 eiro. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

“Mēs to izdarījām vieni no pirmajiem,” atklāj Gagarina no Ļvovas hoteļa "Dņestra", kur no arābiem piedāvātās ēdienkartes aizvākta cūkgaļa, piedāvājumā ir vistas un cita gaļa ar "Halal" sertifikātu, humuss, kuskuss, baklažāni, falafels no Austrumu virtuves. “Bet arī mūsu saldumi, augļi un ogas viņiem patīk. Pasūta derunus (ukraiņu kartupeļu pankūkas – Red.) un halala boršču,” stāsta Gagarina.

Viesnīcas numurā upurē aunu

Karpatos aizvien biežāk parādās arābu uzraksti pat uz kafijas automātiem un arī sludinājumi par aitu pārdošanu. Arī ārzemēs krietni musulmaņi negrib laist garām savus svētkus, tostarp vienus no galvenajiem – Kurban bairamu, kad upurē aitu. Šogad svinības noritēja no 19. līdz 23. jūlijam.

Karpatos kādā Bukovelas viesnīcā personālam par lielu pārsteigumu pēc visiem islāma ticības noteikumiem auns pat upurēts turpat numurā. “Kopumā arābu viesi nav tendēti uz konfliktiem, ja zināt viņu likumus un cienīt viņu paražas. Protams, kā jebkurā jomā, var rasties pārpratumi, bet tie viegli atrisinās un nav saistīti ar tautību,” teic Jeļena Voitinska, "Hilton Kyiv" sabiedrisko attiecību menedžere.

Piemēram, viņus nedrīkstot fotografēt, tāpēc, ja viesnīcas vestibilā ir arābu tūristi, fotogrāfus neielaiž. Te gan jāpiebilst, ka daudzās musulmaņu valstīs vietējiem pret bildēšanu parasti nav nekādu iebildumu un šī varbūt ir konkrētu ceļotāju nostāja.

Kā jau bieži gadās, tūrisma uzplaukumam seko kāda blakne – uzkāpj cenas. Sociālajos tīklos arābu blogeri jau brīdina savus tautiešus būt vērīgiem un pārbaudīt, vai viņiem iedotajās ēdienkartēs nav uzskrūvētas cenas, salīdzinot ar vietējiem