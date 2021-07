Gada pārskatā sniegta informācija, ka izdevniecības ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem bija 554 832 eiro, no preses izdevumu abonēšanas - 147 293 eiro, no konferenču un semināru organizēšanas - 141 838 eiro.

Ieņēmumi no rokasgrāmatu izdošanas pērn bijuši 57 454 eiro, no preses izdevumu mazumtirdzniecības - 9132 eiro, bet pārējie ieņēmumi veidoja 12 692 eiro.

Vadības ziņojumā pausts, ka izdevniecības finanšu rezultātus ietekmēja Covid-19 pandēmija, un tās radītie ierobežojumi uzņēmējiem. Ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, laikrakstam "Dienas Bizness" būtiski kritās mazumtirdzniecības apjomi un reklāmdevēju interese par reklāmas izvietošanu presē.

Neskatoties uz to, ka kompānijas vadībai izdevās samazinās pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas, izdevniecībai tomēr neizdevās novērst apgrozījuma samazinājumu, uzsvērts pārskatā.

Tāpat "Dienas biznesa" finanšu rezultātus ietekmēja arī tas, ka pandēmijas laikā tika ierobežota publisku pasākuma rīkošana, kā rezultātā izdevniecība bija spiesta pilnībā apturēt klātienes konferenču organizēšanu.

Domājot par nākotnes perspektīvām, izdevniecības "Dienas bizness" vadība turpinās saimnieciskās darbības optimizāciju, kā arī pilnveidos tiešsaistes konferenču organizēšanu. Attīstības plāni paredzēti arī interneta portālam "db.lv" un žurnālam "Dienas Bizness".

2019.gadā izdevniecība strādāja ar 1,384 miljonu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 381 768 eiro apmērā.

Izdevniecība reģistrēta 1993.gada martā, un tās pamatkapitāls ir 821 344 eiro. "Dienas biznesa" vienīgais īpašnieks un patiesais labuma guvējs ir Edgars Kots.

Izdevniecības "Dienas bizness" pamatdarbība ir "Dienas Biznesa" izdošana, kā arī interneta portāla "db.lv" uzturēšana un konferenču organizēšana par uzņēmējiem svarīgām aktualitātēm.