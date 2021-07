"Huawei Watch 3 Series" viedpulksteņi izsmalcinātai vasarai

Augstākās kvalitātes materiāli pārliecinoša tēla veidošanai

Pulkstenis ir aksesuārs, kas spēj piešķirt nezūdošu elegances pieskārienu ikvienam tēlam, taču, lai to panāktu, tam ir jābūt izstrādātam no augstas klases materiāliem, nodrošinot pulkstenim nezūdošu kvalitāti un laikmetīgu izskatu, neatkarīgi no apkārtējiem apstākļiem.

""Huawei Watch 3" korpusa izliektais 1,43 collu augstas izšķirtspējas AMOLED ekrāns ir izturīgs pret skrāpējumiem un pirkstu nospiedumiem. Tā nerūsējošā tērauda apdare izstrādes procesā ir veidota tā, lai viedpulkstenis būtu noturīgs pret nodilumu un sviedru koroziju, kas ir īpaši aktuāli šīs vasaras svelmē. Savukārt Huawei Watch 3 Pro ir aprīkots ar safīra stiklu, ko iespējams saskrāpēt tikai ar dimantu, un titāna korpusu, lai izturētu pat spraigākās vasaras aktivitātes. Abu sērijas modeļu aizmugurējais korpuss ir izgatavots no keramikas materiāla, kas ir gan patīkams pieskārienam, gluds un ādai draudzīgs, gan spēj precīzi nolasīt sirdsdarbību, sniedzot patiesu komfortu visās ikdienas gaitās," stāsta Aleksandrs Jekimovs, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Izstrādājot izsmalcināta dizaina ierīces, ir svarīgi, lai tās ne tikai sniegtu ekskluzivitātes iespaidu, bet arī būtu praktiski un ērti lietojamas. Huawei pirmo reizi savu valkājamo ierīču klāstā ir ieviesis rotējošu kroni, kas nodrošina precīzu pirkstu kustību atpazīšanu uz ekrāna. Šāds risinājums ļauj lietotājiem efektīvi un ērti pārlūkot izvēlnes opcijas un palielināt vai samazināt attēlus, tādējādi sniedzot iespēju ātri veikt iecerētās darbības.

Foto: Publicitātes

Darbības laiks nepārtrauktai vasaras baudīšanai

Vasara ir domāta atpūtai, tieši tāpēc "Huawei Watch 3 Pro" būs izcils asistents gan laiskai izklaidei, gan darbu pilnai dienai. Rekordilgs darbības laiks līdz pat trīs nedēļām īpaši ilgajā režīmā (Ultra Battery) un piecām dienām viedajā režīmā spēj pielāgoties gan ražīgas darba nedēļas vajadzībām, gan garākam atvaļinājumam, ļaujot tās valkātājam brīvi atpūsties vai pievērst nedalītu uzmanību darbu izpildei, nedomājot par kārtējo uzlādes reizi.

“Tajos brīžos, kad būs pienācis laiks ierīces uzlādei, "Huawei Watch 3" sērijas viedpulksteņus var uzlādēt gan tradicionālajā veidā ar vadu vai arī modernākā veidā - ar bezvadu lādētāju. 10 uzlādes minūtes sniedz ierīces valkātajam 15 stundas pilnvērtīga darbības laika. Tāpat viedpulksteņi atbalsta reverso bezvadu uzlādi jeb iespēju uzlādēt viedpulksteni ar viedtālruņa palīdzību - kad viedpulksteņa jauda ir izsmelta, atliek tikai to novietot uz viedtālruņa,” skaidro A. Jekimovs.

Vairāk kā tikai pulkstenis

Lai labāk izprastu un spētu novērtēt aktīvās atpūtas laikā sasniegtos rezultātus, "Huawei Watch 3" sērijas viedpulksteņi piedāvā uzlabotas sporta monitoringa funkcijas. Viedpulksteņu valkātājam ir iespēja izvēlēties starp vairāk nekā 100 dažādiem treniņu režīmiem, kuri ietver gan profesionālā sporta, gan āra un iekštelpu, kā arī ekstrēmā sporta veidus. Tajā skaitā ir pieejami arī unikāli sporta veidu režīmi, piemēram, golfa režīms, kas ļauj golfa spēles laikā izmērīt atvēziena ātrumu un pozu, tādējādi ļaujot viedpulksteņa valkātājam precīzāk analizēt sitiena izpildījumu un veikt attiecīgos uzlabojumus golfa spēles tehnikā.

Viedpulksteņos iebūvēto golfa režīmu bija iespēja izmēģināt arī “Huawei Watch 3 Series” atklāšanas pasākuma viesiem, kas varēja apgūt iemaņas golfa spēlē, tādējādi iepazīstot jauno pulksteņu sniegtās iespējas darbībā. Kā “Huawei Watch 3 Series” prezentācijas pasākuma viesiem veicās Jūrmalas Golfa kluba laukumā variet aplūkot šeit:

“Jaunās sērijas viedpulksteņi var automātiski noteikt sešus treniņu režīmus - skriešana un pastaiga brīvā dabā vai telpās, kā arī eliptiskā un airēšanas trenažiera režīmus. Valkātājam atliek tikai apstiprināt treniņa sākumu, neveltot laiku citu iestatījumu veikšanai. Kad treniņš ir beidzies, jāatzīmē viedpulkstenī treniņa beigas un ierīce izveidos precīzu datu atskaiti, padarot šo procesu vienkāršu un patīkamu,” stāsta A. Jekimovs.

"Huawei Watch 3" sērijas viedpulksteņi ir jaunāko tehnoloģiju un materiālu apvienojums, lai sniegtu to valkātājiem labāko no nākotnes viedajiem risinājumiem salikumā ar tradicionālo pulksteņu paliekošajām vērtībām.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Huawei"