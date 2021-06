Pētījums: 38% Latvijas iedzīvotāju šovasar atkal plāno ceļot

Lielākā daļa (64%) aptaujāto, kas grasās doties ceļojumā, plāno izvēlēties ārvalstu galamērķi, kur pēc ieceļošanas nav nepieciešams atrasties karantīnā. Rūpējoties par savu veselību, 15% ceļotāju ir gatavi segt papildu izdevumus, lai šogad varētu ceļot droši. Vienlaikus, lai nodrošinātos pret iespējamiem sarežģījumiem ceļojuma laikā, teju trešā daļa (29%) aptaujāto plāno iegādāties papildu ceļojumu apdrošināšanu Covid-19 gadījumā.



Lai izbaudītu ceļošanas prieku un bezrūpīgu atpūtu, vienlaikus ievērojot visas nepieciešamās drošības normas, piektā daļa atpūtnieku (20%) plāno doties uz kūrortiem, kur ir pieejams viss tūristiem nepieciešamais. Savukārt desmitā daļa aptaujāto (10%) plāno rezervēt naktsmītni, izmantojot Airbnb pakalpojumus.



“Mēs redzam, ka iedzīvotāji ir kļuvuši optimistiskāki attiecībā uz ceļošanu – pirms gada ārvalstu vai iekšzemes ceļojumi kā būtiskākais vasaras tēriņu mērķis bija vien ceturtajai daļai (23%) sabiedrības, savukārt šogad ceļošanu prioritāšu saraksta priekšgalā izvirza jau trešā daļa iedzīvotāju. Tomēr vēl būs nepieciešams laiks, lai atgrieztos tādā pašā līmenī kā pirms pandēmijas, kad ceļošana veidoja vasaras tēriņu lielāko daļu pusei Latvijas iedzīvotāju,” skaidro “Ferratum Group” pārstāvniecības Latvijā vadītājs Artis Bērziņš.



Šogad plānoto ceļojumu Covid-19 dēļ ir atcēluši 37% aptaujāto, no kuriem ceturtā daļa (25%) nedosies ārvalstu braucienā, bet 12% nolēmuši neceļot arī pa valsts teritoriju. Katrs trešais aptaujātais (37%) atzīst, ka no ceļošanas viņus attur papildu Covid-19 testēšanas (PCR tests) izmaksas un citas prasības vīrusa izplatības ierobežošanai.



Jau ziņots, ka teju puse iedzīvotāju (48%) šīs vasaras tēriņiem plāno tērēt tikpat daudz līdzekļu, cik pērn, savukārt 12 % aptaujāto domā palielināt savus vasaras tēriņus. Līdz 400 EUR brīvdienām veltīs 42% iedzīvotāju, bet no 400 līdz 1000 EUR – trešā daļa (30%) aptaujāto. Teju piektā daļa (18%) iedzīvotāju vasaras aktivitātēm tērēs no 1000 līdz 2000 EUR, bet 6% aptaujāto šim mērķim novirzīs vairāk nekā 2000 EUR.

