Rīgas ostā top "Tesla uz ūdens", projekts, pie kura strādā vairāk nekā 15 dažādu profesiju speciālisti

Elektriskās jahtas garums ir aptuveni 18 metri un tā ir aprīkota ar diviem 400 kW elektrodzinējiem, kas tai ļauj sasniegt 34 mezglus jeb aptuveni 63 km/h lielu maksimālo ātrumu. Motorjahta ir veidota no īpaši viegla kompozītmateriāla, kas salīdzinot ar līdzīga izmēra poliestera lamināta korpusiem, peldlīdzekli padara par 40 % vieglāku, ievērojami cietāku un izturīgāku, kas jahtas ekspluatācijā enerģijas zudumus ļauj samazināt līdz minimumam.



"Var teikt, ka tā ir Tesla uz ūdens. Pasaulē ir līdzīgi hibrīd-projekti, bet mēs esam vieni no pirmajiem, kas strādā pie šādas, pilnīgi elektriskas motorjahtas izstrādes," informē Roberts Trautmanis "Latitude Yachts" projektu vadītājs.



Lai projektu veiksmīgi realizētu, tajā ir iesaistīti virkne dažādu speciālistu, kuru starpā ir kuģu būves inženieri, dizaineri, mehāniķi, konstruktori, galdnieki un citi pieredzējuši Latvijas kuģu būves speciālisti. Elektrisko jahtu ir plānots prezentēt rudenī paredzētajā Monako jahtu šovā, kurā ik gadu tiek izrādītas vairāk nekā 100unikālas superjahtas no visas pasaules.



Uzņēmuma teritorijā pie piestātnes norit darbs arī pie “peldošās salas”, kas tehniski atbilst kuģa specifikācijai, tomēr praktiski pilda izklaides un atpūtas peldlīdzekļa funkciju. Kuģi veido trīs alumīnija korpusi, kurus savieno liela platforma, uz kuras paredzēti divi bāri, baseins, restorāns un sauļošanās terase, kas pārveidojama par deju placi. Pēc projekta pabeigšanas šo kuģi ir plānots noenkurot, kādā no Francijas piekrastes līčiem.



"Pasaulē šādas peldošas izklaides salas ir salīdzinoši jauns koncepts, tāpēc īpaši pozitīvi ir tas, ka, lai gan projekts vēl ir izstrādes stadijā, ir bijuši vairāki interesenti par līdzīgu peldlīdzekļu būvniecību tieši Rīgas ostā," tā Kaspars Veidemanis “Latitude Yachts” projektu vadītājs.



Pēc Dāņu uzņēmuma pasūtījuma "Lattitude Yachts" ražošanas centrā Sarkandaugavā šobrīd norit darbs arī pie aptuveni 32 m gara zvejas tralera korpusa būvniecības. Kuģa bloka detaļas tiek sametinātas uzņēmuma cehos, un pēc tam uz stāpeļiem pēc konstruktora principa tiek veidots vesels kuģa korpuss.



"Lattitude Yachts" šobrīd nodarbina ap 130 darbinieku un specializējas kuģu un jahtu ražošanā. Saviem klientiem uzņēmums piedāvā pilna cikla kuģubūves pakalpojumus, kuru starpā ir projektēšanas darbi, ražošana un aprīkošana, kā arī peldlīdzekļu remonta, modernizācijas un servisa pakalpojumi.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi