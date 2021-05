AS "Swedbank" Puntulim ir uzkrājumi 123 000 eiro. Savukārt pagājušajā gadā algā no Valsts kancelejas viņš saņēmis 69 162 eiro, honorārā no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības - 1098 eiro, pensijā - 8097 eiro, honorārā no SIA "Forte Production" - 1611 eiro.

Kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības kultūras ministrs deklarējis 1564 eiro no SIA "Latagro Trade", bet kā citi ienākumi deklarēti 1067 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda.

Puntulis deklarācijā norādījis, ka iepriekšējā gadā viņš bijis padomes priekšsēdētājs Sabiedrības integrācijas fondā (SIF), padomes loceklis "Valsts kultūrkapitāla fondā", prezidents "UNESCO Latvijas nacionālajā komisijā", valdes loceklis Nacionālajā apvienībā "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un brīvībai/ LNNK", pārstāvis fondā "Trīs Latvijas tenori", valdes loceklis sporta un atpūtas biedrībā "Usma".

Kultūras ministram pieder divi dzīvokļi Rīgā, zeme Carnikavas novadā, zeme un ēkas Rojas novadā, būve Talsu novadā, savukārt kopīpašumā viņam pieder zeme Jumpravas pagastā.

Tāpat kultūras ministram pieder 2007.gada automašīna "Nissan Qashqai", 2006.gada motorlaiva "Terhi Vario T45", 2018.gada piekabe transporta laivu vedējs "Tiki BS600-L", 1967.gada motorlaiva "Kazanka", 1967.gada laiva "Jūrja", 1967.gada divritenis "Batavus".