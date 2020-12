7 biežākie iemesli, kādēļ auto akumulatori izlādējas

Kas “ēd” Jūsu automašīnas akumulatora enerģiju?

Izlādējies mašīnas akumulators ir nepatīkama problēma, bet, par laimi, no tās var izvairīties. Lai to izdarītu, vispirms jānoskaidro, kas izraisa akumulatora uzlādes līmeņa straujāku pazemināšanos.

Jūs atstājāt ieslēgtas auto gaismas

Ja Jūsu automašīnas akumulatora uzlādes līmenis ir ievērojami krities, vispirms pārbaudiet, vai neesat atstājuši ieslēgtas gaismas. Daudzos jaunākajos transportlīdzekļu modeļos lukturi pēc noteikta laika izslēdzas automātiski, bet vecākos spēkratos netīšām atstātas gaismas var palikt ieslēgtas visu nakti, pakāpeniski izlādējot auto bateriju.

Jūsu automašīnā ir enerģijas “liekēži”

Pat tad, kad mašīnas dzinējs ir izslēgts, akumulators joprojām turpināt darbināt vairākus elementus, tai skaitā signalizācijas sistēmu, radio vai pulksteni. Taču šīs lietas neietekmē uzlādes līmeni tik ļoti, lai mēs ikdienā to justu. Tajā pašā laikā ir lietas, kas var darboties kā enerģijas “liekēži”, izlādējot auto bateriju. Šeit var minēt salona vai durvju apgaismojumu, kā arī problēmas strāvas padevē, kas nevajadzīgi patērē enerģiju. Tāpēc, kāpjot ārā no transportlīdzekļa, vienmēr pārliecinieties, ka viss apgaismojums ir izslēgts.

Akumulatora savienojumi ir vaļīgi vai sarūsējuši

Pozitīvie un negatīvie termināli, kas pievienoti Jūsu auto akumulatoram dažkārt ar laiku var kļūt vaļīgi, kā arī mitruma iespaidā tie var sākt rūsēt. Ja novērojat, ka ir parādījusies kāda no problēmām, to nepieciešams pēc iespējas ātrāk novērst, jo laika gaitā var būt grūti iedarbināt automašīnu. Tāpat pastāv risks, ka braukšanas laikā tiks bojāti citi auto elektroniskās sistēmas elementi. Lai pasargātu no rūsas veidošanās uz akumulatora, tā termināli regulāri jātīra.

Ārā ir ļoti zema vai ļoti augsta temperatūra

Lai gan mēs dzīvojam mērenā klimata joslā, arī Latvijā reizēm gadās piedzīvot izteiktu aukstumu vai karstumu. Šāda gaisa temperatūra ietekmē ne vien dzīvas būtnes, bet arī auto akumulatorus. Ja Jūsu automašīnas baterija ir salīdzinoši jauna, uztraukumam pamata nav, taču, ja akumulators ir vecāks, karstuma vai aukstuma ietekmē tā uzlādes līmenis var diezgan ātri pazemināties. Ja novēro šādu problēmu, dodies pie meistara, kas veiks pārbaudi.

Akumulators neuzlādējas laikā, kad braucat ar mašīnu

Jūsu automašīna paļaujas uz akumulatora nodrošināto enerģiju brīdī, kad iedarbināt dzinēju. Savukārt, kad pārvietojaties ar transportlīdzekli, maiņstrāvas ģenerators rūpējas par to, lai notiktu akumulatora uzlāde. Ja ģenerators nedarbojas pareizi, tas nespēj nodrošināt auto baterijas uzlādi, kas savukārt traucē spēkrata darbībai. Par ģeneratora problēmu nereti liecina tas, ka pēc braukšanas vairs neizdodas iedarbināt transportlīdzekli.

Jūs pārāk bieži dodaties īsos izbraucienos

Dzinēja iedarbināšana prasa diezgan iespaidīgu akumulatora enerģijas daļu, taču, kā jau minējām iepriekš, ģenerators rūpējas par to, lai braukšanas laikā baterija atkal uzlādētos. Ja Jūs bieži dodaties īsos braucienos, piemēram, līdz veikalam vai netālu esošajam darbam, ģenerators var nepaspēt pilnvērtīgi uzlādēt akumulatoru, it īpaši, ja tas ir vairākus gadus vecs. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā īsi un bieži braucieni var samazināt akumulatora kalpošanas laiku.

Jūsu auto akumulators ir vecs

Nekas nav mūžīgs, tai skaitā arī auto akumulatori. Atsevišķos gadījumos tas var kalpot līdz pat pieciem gadiem, taču šis termiņš ir atkarīgs gan no Jūsu dzīvesvietas, gan arī braukšanas paradumiem. Zema gaisa temperatūra, bieža apstāšanās un ikdienas nolietošanās pakāpeniski saīsina auto baterijas kalpošanas laiku līdz diviem vai trim gadiem.

Ja akumulators ātri izlādējas pat pēc iedarbināšanas ar vadiem, iespējams, ir pienācis brīdis pirkt jaunu.

Pārbaudiet un vajadzības gadījumā nomainiet mašīnas akumulatoru

Vai esat noguruši vienmēr vadāt līdzi vadus, lai kārtējo reizi lūgtu citiem palīdzību iedarbināt mašīnu, jo akumulators atkal izlādējies? Atcerieties, ka novecojuša vai bojāta akumulatora izmantošana ir ne tikai neizdevīga un neērta, bet pat bīstama. Neviens taču nevēlas palikt “uz ceļa”, it īpaši, ja ārā ir auksts un nepatīkams laiks.

