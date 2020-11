Akciju cenas turpina kāpt pēc ziņām par Covid-19 vakcīnu un Baidena uzvaru

Londonas biržas indekss pieauga par 1,4%, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksiem pieaugums bija mazāks - attiecīgi par 0,4% un 0,5%.

Volstrītas indekss "Dow Jones Industrial Average" saruka par 0,08%, bet indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,77% un indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,01%.

"Optimisms par potenciālo Covid-19 vakcīnu vēl arvien ceļ akciju tirgus, bet pirkšanas noskaņojums ir mazinājies," sacīja "CMC Markets UK" tirgus analītiķis Deivids Madens.

"Eiropas akciju cenas šodien atkal pieaug, akcijām turpinot sajust "Pfizer" pirmdien izraisīto sprādziena efektu," sacīja tirdzniecības grupas IG vecākais tirgu analītiķis Džošua Mahonijs.

Investori arī turpināja pievērst uzmanību ASV vēlēšanu rezultātiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,08% līdz 29 397,63 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,77% līdz 3572,66 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,01% līdz 11 786,43 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 1,4% līdz 6382,10 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,4% līdz 13 216,18 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 5445,21 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,4% līdz 41,53 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,4% līdz 43,88 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1815 līdz 1,1781 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,3160 līdz 1,3218 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 105,30 līdz 105,42 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,02 līdz 89,11 pensiem par eiro.