Seši autovadītāju paradumi Latvijā. Kurš no tiem piemīt arī tev?

Paradums #1: emocionāla pieķeršanās, vārda piešķiršana savai automašīnai, un pat sarunāšanās ar to

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA veiktā pētījumā šī gada oktobrī tika atklāts, ka 72% autovadītāju izjūt emocionālu pieķeršanos savam transportlīdzeklim, un vairāk nekā puse automašīnu vadītāju savam spēkratam ir devuši kādu īpašu vārdu. Kā izrādās, liela daļa autovadītāju ar savu automobili mēdz sarunāties – to dara teju trešā daļa (31%) cilvēku, kuri vada auto. Visbiežāk emocionālo saikni sniedz sajūtas, ko auto rada brauciena laikā, bet izplatīti iemesli ir arī ilga “kopā būšana” un atmiņas, kas saistās ar automašīnu un tajā notikušo.

Paradums #2: viedierīču izmantošana pie stūres

Šis ir viens no paradumiem, ko noteikti vajadzētu izskaust. TV3 Ziņās 2020. gada vasarā tika bilsts, ka vien ceturtā daļa šoferu braukšanas laikā pilnībā koncentrējas tikai un vienīgi uz ceļu. Visbiežāk tiek grēkots, izmantojot viedtālruni zvaniem, ziņu rakstīšanai un lasīšanai, kā arī sērfošanai internetā; ja automašīnas vadīšanas laikā bez zvaniem tomēr nav iespējams iztikt, šoferis var izmantot brīvroku režīmu. Jāpiemin, ka par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora un citu viedierīču izmantošanu pie stūres vari saņemt soda punktu un naudas sodu piecu līdz 20 naudas sodu vienību (NSV) apmērā (viena naudas soda vienība ir pieci eiro). Kā liecina Valsts policijas (VP) dati, 2019. gadā sodīts tika 5191 autovadītājs.

Paradums #3: sēšanās pie auto stūres alkohola reibumā

Jau pieminētajā ziņu sižetā tika bilsts, ka alkohola reibumā diemžēl braukuši vairāk nekā trešdaļa (36%) autovadītāju. 26% to darījuši, pieļauto promiļu normu nepārsniedzot, bet desmitā daļa – esot spēcīgākā alkohola reibumā. Valsts policijas dati liecina, ka 2019. gadā tika pieķerti 3733 tā dēvētie dzērājšoferi, kas bija par pieciem procentiem vairāk nekā gadu iepriekš. Lieki piebilst, ka par šādu pārkāpumu tiek ne vien atņemtas tiesības (līdz pat pieciem gadiem), bet arī piemērots naudas sods līdz 400 NSV (jeb 2000 eiro), un soda punkti (6-8). Taču pozitīvi vērtējams tas, ka līdzcilvēki mēdz būt apzinīgi – 66% ir centušies kādu atrunāt no braukšanas dzērumā.

Paradums #4: drošības jostu nelietošana

Lai gan situācija šajā aspektā nedaudz uzlabojas, joprojām liela daļa pasažieru un arī autovadītāju neizmanto drošības jostas. CSDD, sadarbojoties ar vadības konsultāciju uzņēmumu “Civitta”, 2019. gadā veica pētījumu, kurā atklājās, ka automašīnas priekšā piesprādzējas lielākā daļa pasažieru (86%), bet aizmugurē – vien 43%. Iemesli, kāpēc cilvēki nepiesprādzējas, ir ļoti dažādi: jo jābrauc vien neliels attālums (53%), 40% uzskata, ka jostas izmantošana ir pārāk nepraktiska un neērta, savukārt 22% pilnībā uzticas automašīnas vadītājam. Par nepiesprādzēšanos var tikt saņemts brīdinājums vai naudas sods sešu līdz 14 NSV apjomā.

Paradums #5: agresīva braukšana

Šim paradumam mēdz būt ļoti dažādas izpausmes: neapstāšanās pie gājēju pārejas, strauja un neprognozējama braukšanas joslas maiņa, ceļa nedošana, virzienrādītāja neparādīšana, apdzīšana neatļautās vietās, atļautā ātruma limita pārsniegšana, u. c. SKDS veiktā aptaujā noskaidrots, ka respondentu uztverē tieši agresīva braukšana ir otrs lielākais apdraudējums ceļu satiksmē aiz sēšanās pie stūres alkohola vai neatļauto vielu ietekmē. Lai ar šo problēmu cīnītos efektīvāk, kopš 2020. gada 1. jūlija par katru pārkāpumu tiek piemērots atsevišķs sods.

Paradums #6: pārāk gausa riepu nomaiņa

Teju ikviens autovadītājs zina, ka ziemas riepas ir obligātas no 1. decembra līdz 1. martam, to protektoram jābūt vismaz četrus milimetrus dziļam, un ziemas riepas ar radzēm drīkst izmantot no 1. oktobra līdz 1. maijam. Taču tas nebūt nenozīmē, ka meklēt ziemas riepu komplektu vajadzētu novembra otrajā pusē, jo gaisa temperatūra strauji pazeminās krietni agrāk, un, tai nokrītot zem +7 grādu atzīmes pēc Celsija, ieteicams uzstādīt ziemas riepas ar radzēm vai bez tām, lai pārvietošanās būtu droša un arī komfortabla. Diemžēl joprojām virkne autovadītāju riepu maiņu veic pārāk vēlu, tādējādi apdraudot gan savu, gan citu satiksmes dalībnieku drošību.

