"Huawei P smart 2021" viedtālrunis: gatavs visiem mūsdienu izaicinājumiem

Kamera: viss nepieciešamais

Viedtālruņu ražotāji aktīvi iegulda savu ierīču kameru kvalitātē. Tas ir loģisks solis – sociālo tīklu un attālinātās komunikācijas laikā kamera ir īpaši svarīga ikvienam lietotājam. Tāpēc arī jaunajā Huawei P smart 2021 tam pievērsta pastiprināta uzmanība.

Ierīces 48 megapikseļu aizmugurējā kamera ļauj uzņemt augstas kvalitātes fotoattēlus ar 0,5 collu (f/1,8) sensoru, kas palīdz samazināt attēla troksni un uzlabot fotoattēlu kvalitāti. Šīs tehnoloģiskās funkcijas papildina mākslīgā intelekta (AI) tehnoloģija, kas palīdz nodrošināt labāku fotoattēlu izšķirtspēju, fotografējot naktī vai zema apgaismojuma apstākļos. Tas ir īpaši noderīgi, ņemot vērā, ka laba fotoattēla vissvarīgākais aspekts ir pareiza gaismas un ēnu spēle – bez laba aprīkojuma to ir grūti panākt.

Huawei P smart 2021 priekšpusē iebūvēta 8 megapikseļu kamera. Pirms vairākiem gadiem populārākajām digitālajām kamerām bija divas reizes mazāks megapikseļu skaits, tāpēc tālruņu kameru kvalitātes lēciens salīdzinājumā ar to ir milzīgs. Tālrunim ir arī mākslīgā intelekta "izdaiļošanas funkcija", kas reāllaikā nodrošina nepieciešamos uzlabojumus fotogrāfijām, lai tikko uzņemto kadru bez papildu apstrādes varētu nekavējoties kopīgot sociālajos tīklos.

Kamerai ir arī īpaši plats 120 grādu objektīvs, kas ļauj uzņemt daudz plašāku attēlu nekā parasti. Tādējādi varat ērti tvert mirkļus draugu kompānijā vai iemūžināt iespaidīgus dabas skatus ceļojuma laikā. Ko vēl mēs varam vēlēties no viedtālruņa kameras? Šķiet, ka Huawei P smart 2021 izstrādātāji ir tajā apvienojuši visu mūsu digitālajai ikdienai nepieciešamo.

Ekrāns: spilgts, bet ne nogurdinošs

Gan pašu uzņemtos fotoattēlus un ierakstītos videoklipus, gan arī citu video saturu, ko patērējam savos tālruņos, vēlamies baudīt uz gaiša un plaša ekrāna. Tāpēc spilgti un lieli tālruņa ekrāni ir šodienas nepieciešamība.

Huawei P smart 2021 ekrāna diagonāles izmērs ir 6,67 collas un tas aizņem 90 procentus no tālruņa priekšpuses. Priekšējā kamera ir nevainojami integrēta ekrānā nevis uz tā rāmja, lai palīdzētu gūt plūdenu tālruņa lietošanas pieredzi bez robežām, kas ir viena no šobrīd aktuālajām tālruņu lietotāju vēlmēm. To apstiprināja Huawei pētījums: 26 % aptaujāto patērētāju Baltijā norādījuši, ka šī funkcija ir viena no trim vissvarīgākajām, domājot par savu ideālo viedierīci.

Turklāt Huawei P smart 2021 ekrānam ir ārkārtīgi augsta Full HD kvalitāte, tāpēc jūs bez problēmām varat ērti skatīties visdažādākos videoklipus un spēlēt spēles tālrunī.

Domājot par laiku, ko patērētāji pavada ekrānos, Huawei P smart 2021 izstrādātāji ir parūpējušies arī par acu veselību. Tālrunī ir ietverts efektīvs zilās gaismas filtrs, kas tiek aktivizēts, izmantojot funkciju Eye Comfort. Tas ļauj ilgāk lietot tālruni, nenoslogojot acis.

Dizains, kam piemīt funkcionalitāte

Mēs esam pieraduši runāt par to, ka viedtālruņi ir īpaši praktiski, jo tajos esošie sīkrīki un tehnoloģiskie risinājumi palīdz mums vieglāk veikt ikdienas uzdevumus. Bet šodien arī tālruņa dizainam ir skaidra funkcija – tas var papildināt apģērbu, stilu, palīdzēt ērtāk lietot tālruni vai arī demonstrēt pasaulei jūsu attieksmi pret dzīvi.

Huawei P smart 2021 izstrādātāji lieliski izprot šo tendenci un piedāvā tālrunim spilgtas, modernas un jauneklīgas krāsas. Lietotāji varēs izvēlēties kādu no dabas iedvesmotiem krāsu toņiem – sulīgi zaļo, saulrieta zeltaino vai pusnakts melno.

Turklāt uzņēmums ir centies padarīt arī citus dizaina risinājumus pēc iespējas funkcionālākus. Piemēram, tālruņa atbloķēšanas poga novietota Huawei P smart 2021 korpusa sānu malā, lai vienmēr būtu tai ērti piekļūt. Bet vissvarīgākais ir tas, ka no šī brīža tā veiks pat četras funkcijas: tālruņa atbloķēšanu, balss asistenta aktivizēšanu, tālruņa ieslēgšanu un izslēgšanu, kā arī pirkstu nospiedumu apstiprinājumu maksājumiem.

Jauda: vienmērīga un pastāvīga veiktspēja ir prioritāte

Mūsdienās tālruņa funkcionalitāte nav atdalāma no tā augstās kvalitātes un ilgstošas darbības – mēs vēlamies pirmie uzzināt jaunumus vai jebkurā mirklī dalīties savās pārdomās sociālajos tīklos. Tāpēc Huawei P smart 2021 ir astoņu kodolu procesors, kā arī jaunākā programmatūras versija EMUI 10.1, kas nodrošina ātru un vienmērīgu darbību.

Tālrunis atbalsta SuperCharge ātrās uzlādes tehnoloģiju, tāpēc nav jāuztraucas par akumulatora darbības laika beigām. Vien ar 10 minūšu uzlādi būs pietiekami tālruņa darbībai divu stundu garumā. Un, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, jums ilgi nebūs jāuztraucas par tā uzlādi: 5000 mAh akumulators ļauj klausīties mūziku tiešsaistē līdz pat 108 stundām, pārlūkot internetu 12 stundas vai skatīties tiešsaistes videoklipus 23 stundas.

Turklāt ierīces 128 GB iekšējā atmiņa ļaus tālrunī glabāt dzīves svarīgākos un jautrākos mirkļus, daudz mūzikas un cita saistoša satura. Šķiet, ka tādā veidā Huawei P smart 2021 vēlreiz atgādina, ka šai ierīcei ir viss šodien nepieciešamais par pieņemamu cenu. Ražotāja ieteiktā tālruņa tirgus cena ir tikai 229 eiro.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Huawei