Foto: atvērta rekonstruētā Origo ēka

Viens no vērienīgākajiem investīciju projektiem – t/c Origo paplašinātā ēka un biznesa centrs Origo One – tuvojas noslēgumam. Sākot ar 4.novembri, apmeklētājiem durvis vērusi rekonstruētā t/c Origo ēka ar jaunu ieeju no Stacijas laukuma. Projekts ļāvis tirdzniecības centra platību palielināt vairāk nekā uz pusi. Iespaidīgā projekta kopējās investīcijas sasniedz aptuveni 75 miljonus eiro. T/c Origo rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2020. gada beigās.