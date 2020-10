Valdība atbalsta 2021.gada budžeta projektu ar 1,3 miljardu eiro deficītu

No likumprojekta par valsts budžetu 2021.gadam izriet, ka valsts kosolidētā budžeta ieņēmumi būs 9,579 miljardi eiro, kas ir par 328 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gada budžetā.

Savukārt nākamā gada budžeta izdevumi prognozēti 10,758 miljardu eiro apmērā, kas, salīdzinot ar šī gada budžetu, ir par 744 miljoniem eiro vairāk.

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojetā paredzēts, ka valsts budžeta izdevumi 2022.gadā būs 9,27 miljardi eiro, bet 2023.gadā - 9,17 miljardi eiro.

IKP faktiskajās cenās prognoze 2021.gadam ir 30,02 miljardu eiro apmērā. Likumprojektā arī noteikts, ka 2021.gadā pieļaujamais vispārējās valdības budžeta deficīts ir 3,9% no IKP.

Maksimālais valsts parāds 2021.gada beigās noteikts 14,44 miljardu eiro apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums paredzēts 268,12 miljonu eiro apmērā.

Tāpat likumprojektā noteikts, ka 75% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumiem nonāks pašvaldību budžetā, bet 25% - valsts budžetā. Prognozēts, ka IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos būs 1,34 miljardi eiro.

Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām būs 405,08 miljoni eiro, kas galvenokārt tiks novirzīti pedagogu darba samaksai. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām būs 199,34 miljonu eiro, tai skaitā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 198,68 miljonu eiro apmērā.

2021.gada budžeta likumprojektā arī paredzēts, ka Valsts prezidenta atalgojums mēnesī nepārsniegs 5960 eiro un reprezentācijas izdevumi mēnesī nepārsniegs 1192 eiro.

Likumprojektā arī paredzēta valsts kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamā daļa. AS "Latvenergo" valsts pamatbudžeta ieņēmumos nākamgad no 2020.gadā gūtās peļņas būs jāieskaita ne mazāk kā 98,24 miljoni eiro, AS "Latvijas valsts meži" - ne mazāk kā 90,49 miljoni eiro, bet AS "Augstsprieguma tīkls" - ne mazāk kā 2,71 miljons eiro.

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektā noteiks, ka fiskālā nodrošinājuma rezerve 2021., 2022. un 2023.gadam ir 0,1% no IKP.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) trešdien, 14.oktobrī, 2021.gada budžeta likumprojektu iesniegs Saeimā, kurai būs jāpieņem gala lēmums par nākamā gada budžetu.