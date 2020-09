"Jahonts" komentē strīdu ar klientu un PTAC lēmumu uzņēmumu iekļaut "melnajā sarakstā"

Jauns.lv vakar ziņoja, ka pēc patērētāja sūdzības izskatīšanas un Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu pieņemšanas, juvelierizstrādājumu tirgotājs "Jahonts" iekļauts Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) "melnajā sarakstā".

Lēmums pieņemts 7.jūlijā. Iemesls sūdzības izskatīšanai bijis neatmaksātā nauda 398,05 eiro apmērā patērētājam par līguma noteikumiem neatbilstošu gredzenu.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Karjukovs portālam Jauns.lv stāsta: "Kopš brīža, kad kliente pirmo reizi vērsās ar sūdzību mūsu veikalā, esam veidojuši abpusēju dialogu, lai situāciju risinātu. Pirmkārt, klientei skaidrojot, ka, mūsuprāt, uz gredzena redzamais bojājums veidojies mehāniskā ceļā, nevis ražotāja vainas dēļ. Līdz ar to piedāvājām klientei veikt preces remontu un atjaunot gredzena pārklājumu. Kliente no šī piedāvājuma atteicās, pieprasot kompensēt preces vērtību. Mēs piekritām ar nosacījumu, ka produktam tiek veikta neatkarīga ekspertīze un, ja slēdziens apstiprinātu, ka gredzena bojājums ir radies ražotāja vainas dēļ, iztērēto naudu par iegādāto gredzena atmaksātu. Diemžēl kliente no mūsu piedāvājuma par neatkarīgu ekspertīzi atteicās, atkārtoti pieprasot atgriezt iztērēto naudu. Līdz ar to, ne mūsu, ne PTAC rīcībā nav neatkarīga eksperta atzinums, kas noteiktu patieso bojājuma rašanās iemeslu un ļautu PTAC izdarīt objektīvu slēdzienu.

Ar skumjām arī jāsecina, ka PTAC izdarījis lēmumu, pat neredzot bojāto produktu, bet vērtējot tikai abu pušu elektronisko saraksti.

Ir apsveicama PTAC iniciatīva veidot šādu “melno sarakstu”, bet es vēlos vērst uzmanību, ka pārsteidzīga uzņēmuma iekļaušana šādā sarakstā grauj uzņēmuma reputāciju. Mūsu uzņēmumā ir izstrādāti stingri klientu sūdzību izskatīšanas kritēriji un vienmēr, ja tiek konstatētas produkta kvalitātes neatbilstības ražošanas vai veikala vainas dēļ, klientam tiek kompensēti izdevumi.

Diemžēl PTAC izskatītajā gadījumā nav pierādīts, ka gredzena bojājums nav radies, piemēram, klientam rotaslietu neapdomīgi lietojot ikdienā. Kā zināms, tad juvelierizstrādājumiem ar rodija pārklājumu ir iespējams dabisks nodilums, kas nav uzskatāms par defektu, un tas tiek norādīts arī lietošanas instrukcijā, ko katrs klients saņem produkta iegādes brīdī. Šo situāciju varam salīdzināt ar tik vienkāršu piemēru kā kurpju iegādi - ja klients uzvelk balles kurpes un ar tām dodas pastaigā pa mežu, būtu absurdi par bojātiem apaviem vainot tirdzniecības vietu.

Tāpēc mēs atkārtoti aicinām veikt neatkarīgu izstrādājuma ekspertīzi un gadījumā, ja tās rezultātā tiks konstatēta ražotāja vaina, kompensācija preces vērtībā klientei tiks veikta."

Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumā minēts, ka komisija uzskata, ka ir pamatoti uzlikt kompānijai par pienākumu atmaksāt patērētājai naudu, kas samaksāta par gredzenu. Ņemot vērā, ka patērētāja gredzenu izmantoja neilgi - divus mēnešus -, komisijas ieskatā, patērētājai ir jāsaņem atpakaļ visa samaksātā naudu, proti, 398,05 eiro saskaņā ar 2019.gada 1.jūlija čeka kopiju.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Jahonts" 2018.gadā strādāja ar 10,064 miljonu eiro apgrozījumu un peļņu 2,354 miljonu eiro apmērā. Kompānija reģistrēta 1993.gada decembrī, un tās pamatkapitāls ir 455 252 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vjačeslavs Karjukovs.