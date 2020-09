Pieaug ASV un Eiropas akciju cenas

Volstrītas indekss "Nasdaq Composite", kas līdz 2.septembrim pārsvarā bija pieaudzis līdz jauniem rekordiem, bet pēc tam trijās tirdzniecības sesijās bija sarucis par 10%, trešdien pieauga par 2,7%.

"Tiffany" akcijas cena kritās pēc Francijas luksusa preču ražotāja LVMH trešdienas paziņojuma, ka tas atceļ iecerēto "Tiffany" pārņemšanas darījumu, šādu lēmumu daļēji skaidrojot ar ASV draudiem noteikt muitas tarifus franču precēm. "Tiffany" pavēstīja, ka sūdzēs tiesā LVMH par 2019.gada novembrī noslēgtā pārņemšanas līguma laušanu.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pieauga par 1,4%, ko sekmēja britu mārciņas vērtības samazināšanās bažās par bezvienošanās breksita iespējamību.

"Akciju tirgi ir atpakaļ kāpuma režīmā, investoriem plānojot atgriezties pie savām pirkšanas tendencēm, kas izrādījušās tik veiksmīgas pēdējo mēnešu laikā," sacīja IG galvenais tirgus analītiķis Kriss Bošamps.

Britu farmācijas grupas "AstraZeneca" akcijas cena saruka par 0,5% pēc paziņojuma, ka tā "brīvprātīgi apturējusi" Covid-19 vakcīnas izlases veida klīnisku izmēģinājumu pēc tam, kad viens šī izmēģinājuma brīvprātīgajiem dalībniekiem saslimis ar neizskaidrotu slimību.

Naftas cenas pieauga, daļēji kompensējot nesenos cenu kritumus.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,6% līdz 27 940,47 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 2,0% līdz 3398,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 2,7% līdz 11 141,56 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kāpa par 1,4% līdz 6012,84 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 pieauga par 2,1% līdz 13 237,21 punktam, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 1,4% līdz 5042,98 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 3,5% līdz 38,05 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,5% līdz 40,79 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1778 līdz 1,1805 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2982 līdz 1,3000 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kāpa no 106,03 līdz 106,12 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kāpa no 90,72 līdz 90,80 pensiem par eiro.