Nedēļas nogalē pie Rīgas Motormuzeja norisināsies gada lielākais klasisko spēkratu salidojums

Dalību pasākumā apstiprinājuši jau 200 klasiskie automobiļi un motocikli no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Kā interesantākos dalībniekus var minēt Chevrolet Impala, Volvo 1800S, Citroën DS 23, Dodge Challenger, Alfa Romeo SZ un Ferrari 348tb. Visu dalībnieku saraksts apskatāms mājas lapā: youngtimerrally.lv. Apskatīt dalībnieku krāšņos spēkratus pie Rīgas Motormuzeja varēs sākot no plkst. 10.00 līdz aptuveni plkst. 13.00.

Foto: Publicitātes foto

"Jau par mūsu pasākumu un Tēvu dienas tradīciju ir kļuvis vienreiz gadā šo pasākumu rīkot pie Rīgas Motormuzeja un Biķernieku trasē, kur atmosfēra ir tieši kā radīta šādiem svētkiem," stāsta Youngtimer Rally organizators Valts Ceplevis.

"Kā katru gadu, arī šoreiz ir pieteikušies vairāki līdz šim neredzēti automobiļi un motocikli. Šogad, ņemot vērā pulcēšanās ierobežojumus un, lai nedaudz samazinātu dalībnieku skaitu, esam izlēmuši pieturēties tikai pie youngtimer modeļiem, bet nākotnes klasikas modeļus atstāt nākamajai sezonai. Neskatoties uz to, šis būs 2020. gada lielākais klasisko auto pasākums Latvijā.”

Foto: Publicitātes foto

"Youngtimer & Motul Coffeetime” mērķis ir sapulcēt visus esošos un potenciālos dalībniekus, interesentus un klasisko auto entuziastus kopīgā pasākumā. Tā ir lieliska iespēja nepiespiestā atmosfērā un laiskā svētdienas noskaņojumā satikties, aprunāties, apskatīt spēkratus, veidot jaunus kontaktus un apmeklēt Rīgas Motormuzeju.

Foto: Publicitātes foto

Kā vēsta pasākuma nosaukums, tad autentisko spēkratu atmosfēru papildinās arī dažādi tematikai atbilstoši kafijas tirgotāji un ēdinātāji: VanCoffee ar pirmās paaudzes Ford Transit, Picu Bārs GAZ 53 kā arī RollingCoffee ar MINI kafijas auto un citi.

Par īpašu Tēvu dienas piedāvājumu parūpējies Rīgas Motormuzejs – iegādājoties kādu no ģimenes biļešu komplektiem, saņemsiet interaktīvās muzeja spēles kodu bez maksas. “Ceļojums muzeja un autobūves vēsturē” ir lieliska spēle ģimenei, jo iespējams izvēlēties vienu no divām dažāda sarežģītības līmeņa spēlēm, turklāt abās spēlēs uzdevumi ir dažādas grūtības – no pavisam viegliem, līdz tādiem, kur noderēs gan trenēta vērotāja acs, gan sava tiesa iztēles. Tāpat apmeklējot muzeju un būs iespēja piedalīties “Tēvu dienas apsveikumu darbnīcā“. Aktivitāte pieejama no 12:00 līdz 14:00 ekspozīcijas 2. stāvā pie pastkastītes.

Foto: Publicitātes foto

"Youngtimer Cars & Coffee" pasākums skatītājiem pie Rīgas Motormuzeja ir bezmaksas. Savukārt informācija par Rīgas Motormuzeja ieejas biļetēm un darba laiku ir atrodama muzeja mājas lapā.