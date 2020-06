Tostarp 74 644 eiro bija alga par darbu LVC, bet 29 440 eiro viņš nopelnīja kā VAS "Latvijas dzelzceļš" padomes priekšsēdētājs. Vēl 2000 eiro viņam norādīti kā ienākumi no saimnieciskās darbības, kas saņemti no Artura Veisberģa, bet 750 eiro kā ienākumi no saimnieciskās darbības, kas saņemti no Žanetes Bojanovas.

Turklāt Langem pieder Zviedrijā reģistrētās "Swedbank AB" akcijas 163 650 zviedru kronu jeb 15 594 eiro vērtībā. No tām dividendēs viņš saņēma 21 300 zviedru kronas jeb 2030 eiro.

Pārskata periodā viņš veicis vienu darījumu, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, - pirkumu par 173 165 zviedru kronām jeb 16 490 eiro. Savukārt viņa parādsaistības veido 14 424 eiro.

Langes īpašumā ir dzīvoklis Jelgavā.

Lange ir LVC valdes priekšsēdētājs kopš 2013.gada.