Zāļu un Līgo svētku tirgi darbosies visā Latvijā, bet mazākā apjomā nekā pērn

Tirgos varēs dabūt gan Jāņu vainagus un Jāņusieru, gan tautas amatnieku izstrādājumus un mājražotāju gardumus. Daudzviet arī pirmssvētku izklaides – umurkumuri, koncerti, līgošana, loterijas un atrakcijas bērniem. Līgo tirgi Rīgā, citās lielajās valstspilsētās, mazmiestos un lauku pagastos:

No 17. līdz 20. jūnijam

* Rīgas Pārdaugavā, Kalnciema kvartālā (Kalnciema un Melnsila ielas stūrī) saulgriežus sagaidīs četras dienas – no 17. līdz 20. jūnijam, kad tur notiks tirgus, kurā varēs sagatavoties un saposties Līgo svinībām, jo visu nepieciešamo būs sarūpējuši zemnieki un amatnieki no visas Latvijas. Vienlaikus kvartāla pagalmā notiks alternatīvās Līgo ēdienkartes baudīšana. Trešdien, ceturtdien un piektdien Līgo tirgus notiks no pulksten 12.00 līdz 20.00, bet sestdien – no 10.00 līdz 16.00.

No 18. līdz 20. jūnijam

* Valmieras centrā – pilsētas muzeja teritorijā ierīkotajos namiņos turpmāk ceturtdienās, piektdienās un sestdienās, šoreiz gaidāmo svētku noskaņā – 18., 19. un 20. jūnijā, Valmieras centrā – pilsētas muzeja teritorijā ierīkotajos namiņos notiks Hanzas tirgus, kurā savus ražojumus un izstrādājumus piedāvās Valmieras, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas un Strenču novadu mājražotāji, amatnieki vai vietējie ražotāji. Ceturtdienās un piektdienās tirgus strādās no 15.00 līdz 19.00, bet sestdienās - no 9.00 līdz 16.00.



Piektdien, 19. jūnijā

* Brocēnos Līgo svētku labumu tirdziņš norisināsies piektdien no pulksten 16.00.

* Rīgā, Vērmanes dārzā, 19. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 20.00 notiks Latvijas meistaru gadatirgus „Gabaliņš Latvijas Līgo!”. Tirgus rīkotāji sola: “Tas būs vērienīgs un aizraujošs Jāņu ielīgošanas piedzīvojums, kas aicinās ikvienu iepazīt un izdzīvot Jāņu tradīcijas pašā Rīgas centrā”. Gadatirgū piedalīsies amatnieki no visiem Latvijas novadiem. Vērmanes dārzs kļūs par vienu no centrālajām ielīgošanas vietām galvaspilsētā, kur būs iespējams noķert svētku sajūtu un iegādāties amatnieku piedāvāto sortimentu. Dārza celiņi pārvērtīsies par Amatu ielu, Siera ielu, Gaļas ielu, Zivju ielu, Maizes ielu, Augļu un dārzeņu ielu, Zāļu ielu un Alus ielu.



Sestdien un svētdien, 20. un 21. jūnijā

* Rīgā, Āgenskalna tirgū, Līgo Mājražotāju tirdziņš būs no 9.00 līdz 17.00.

Sestdien, 20. jūnijā

* Ķekavā no 10.00 līdz 16.00 Novada svētku ietvaros tirgus notiks pie Doles Tautas nama.

* Daugavpilī 20. jūnijā no 10.00 darbu atsāks ikmēneša Rīgas ielas tirdziņš. Līdz pat 16.00 pilsētniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja tikties ar amatniekiem, mājražotājiem un citiem tirgotājiem.

* Gulbenes centrālajā skvērā 20.jūnijā pirmsjāņu noskaņās Zaļais tirdziņš notiks no 9.00 līdz 13.00.

* Lielvārdē Lāčplēša laukumā no 10.00 līdz 15.00 notiks Līgo dienas tirdziņš. Pulksten 11.00 - tirgus atklāšanas pasākums kopā ar grupu „Ilga”.

* Liepājas Rožu laukumā Līgo svētku mājražotāju un amatnieku tirdziņš notiks no 10.00 līdz 17.00.

* Rūjienas Centra laukumā Zāļu tirdziņu atvērs jau astoņos no rīta. Pulksten 10.00 muzicēs kapela „Rūvenas aure”, bet 16.00 un pl.19.00 - Rūjienas kultūras nama amatierteātra „Vitrāža” izrāde „Savedējs”.

* Vecumnieku Tirgus laukumā svētku tirgus notiks no 8.00 līdz 13.00.

* Ventspils tirgu Līgo tirgus notiks no 8.00 līdz 15.00.

Svētdien, 21. jūnijā

* Alojā Kroņa andele pie autoostas 21. jūnijā notiks no 10.00 līdz 15.00. Muzicēs grupa „Zāgevaldes trio”, būs umurkumurs lieliem un maziem, tirgus loterija, kroņu un vainagu konkurss, ugusnsrata konkurss, dziedās un dejos vietējie amatierkolektīvi, spēlēs Puikules tautas nama amatierteātris

Pirmdien, 22. jūnijā

* Jelgavas Raiņa parkā Lielais Jāņu gadatirgus būs no 10.00 līdz 17.00. Bērniem sola piepūšamas atrakcijas, velokartus un sejiņu apgleznošanu.

* Jēkabpilī laukumā iepretim veikalam „Depo” Kļavu ielā Līgo tirgus aktivitātes sāksies 8.00.

* Kuldīgā svētku tirgus būs pilsētas promenādē - Liepājas ielā, kurā būs pārtika svētku mielastam, Jāņu vainagi un puķes, kā arī mākslinieku un individuālo meistaru darbi.

* Ķeguma jaunajā Tirgus laukumā (Ķeguma prospektā 2e) Zāļu tirdziņš norisināsies no 15.00 līdz 19.00 norisināsies, bet 22.00 brīvdabā pie Ķeguma Tautas nama varēs noskatīties kulta filmu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

* Mazsalacas Saieta laukumā, Tirgus laukumā un Zaļajā skvērā Pirmsjāņu tirgus notiks no 10.00 līdz 15.00, kuru papildinās Dārza un stādu tirgus.

* Ogrē pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra Saulgriežu tirdziņš norisināsies no 15.00 līdz 18.00.

* Suntažu tirgus atklāšanas pasākums un Jāņu ielīgošana sāksies pulksten 12.00.

* Vecpiebalgas centra birzītē svētku labumu un zāļu tirgus būs no 17.00, stundu vēlāk - svētku ielīgošana, kuru kuplinās ansamblis “Tāpēc” un Ērgļu pūtēju orķestris, bet astoņos vakarā - uguns un gongu skaņu mistērija.

Otrdien, 23. jūnijā

* Auces Aspazijas laukumā Zāļu tirgus sāksies 9.00.

* Daugavpils cietoksnī pie Nikolaja vārtiem no 10.00 līdz 14.00 Līgo svētku noskaņās varēs iegādāties mājražotāju, amatnieku izstrādājumus, Jāņu zāles, ziedu vainagus.

* Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā Zāļu dienas tirgus sāksies pulksten 10.00. Tirgus laukumu pieskandinās danču grupa “Trejdeviņi”.

* Lauberē pie kultūras nama (Ogres novadā) Jāņu tirdziņš sāksies 10.00.

* Skrundas Tirgus laukumā Zāļu tirgus būs no 9.00 līdz 12.00, no desmitiem būs arī lustīgas ziņģes un danči kopā ar kapelu “Luste”.

* * *

Pircējiem un pārdevējiem jāņem vērā, ka joprojām spēkā ir Covid-19 izraisītie ierobežojumi un tādēļ jāizvairās no liekas drūzmēšanās un spaidīšanās rindās. Tā kā visi tirgi notiek brīvā dabā, tad šos noteikumus nebūs grūti ievērot.