Akciju cenas ASV un Eiropā krītas

Volstrītā akciju cenu un ASV dolāra kursa kritumu izraisīja ziņas no Savienoto Valstu Federālās rezervju sistēmas (FRS) kārtējās sanāksmes, kas liecināja, ka FRS nolūkā atveseļot ekonomiku pēc koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes bāzes procentlikmes mērķrādītāju vēl vismaz pāris gadus plāno saglabāt pašreizējā rekordzemajā 0-0,25% līmenī . Investoru optimismu nevairoja arī FRS prognoze, ka ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad saruks par 6,5%.

Eiropā akciju cenu kritumu veicināja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākās prognozes, ka pasaules IKP šogad samazināsies par vismaz 6%, bet, ja pasauli skars jauns koronavīrusa pandēmijas vilnis, lejupslīde var sasniegt 7,6%.

Savukārt eirozonas ekonomikā OECD šogad sagaida IKP kritumu par 9,1%, taču, ja tiks piedzīvots otrais koronavīrusa izplatības vilnis, pēc organizācijas aplēsēm, eirozonas ekonomika šogad saruks par 11,5%,

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien samazinājās par 1% līdz 26 989,99 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kritās par 0,5% līdz 3190,14 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,7% līdz 10 020,35 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien saruka par 0,1% līdz 6329,13 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,7% līdz 12 530,16 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,8% līdz 5053,42 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 1,7% līdz 39,60 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,3% līdz 41,73 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1340 līdz 1,1374 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2728 līdz 1,2744 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 107,76 līdz 107,15 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 89,10 līdz 89,24 pensiem par eiro.