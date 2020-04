Tiesa nekonstatē apmelojošas vai nepatiesas ziņas

Tiesas sprieduma motīvu daļā norādīts secinājums: "Konkrētajā gadījumā atzīstams, ka atbildētājai [Milanai Beļevičai], ņemot vērā masu medijos pausto informāciju un tās apjomu, bija pietiekama faktiskā bāze, lai izveidotu viedokli par prasītāju kā personu, kas figurē reiderismu saistītā lietā attiecībā uz SIA "NP Foods", AS "Laima" un SIA "Latvijas projektēšanas sabiedrība"".

Spriedumā teikts, ka "(..) pamats atzīt, ka pats prasītājs [Mārcis Miķelsons] kā zvērināts advokāts ar savu rīcību ir devis pietiekošas šaubas, lai rosinātu sabiedrībā aizdomas un secīgi arī viedokli par viņa saistību ar reiderismu" un "(..) Līdz ar to, izvērtējusi prasības pieteikumā minētos izteikumus, Civillietu tiesas kolēģija nekonstatē Civillikuma 2352. pantā noteikto pamatu izteikumu, kas satur ziņas un viedokli, atsaukšanai, jo nekonstatē izteikumos apmelojošas vai nepatiesas ziņas, kas aizskar prasītāja [Mārča Miķelsona] likumiskās nemantiskās tiesības, bet gan atspoguļo atbildētājas [Milanas Beļevičas] attieksmi un subjektīvo viedokli (..)."

Preses relīzē tika minēts M. Miķelsona vārds

2019. gada 20. martā tika izplatīta preses relīze "Lielākajam AS "Olainfarm" akcionāram bažas par mēģinājumiem nelikumīgi ierobežot balsojumu gaidāmajā akcionāru sapulcē", kurā Milana Beļeviča kā SIA "OLMAFARM" valdes locekle, pauda savu viedokli par AS "Olainfarm" notiekošo pirms gaidāmās akcionāru ārkārtas sapulces, kur padomē tolaik darbojās Pāvels Rebenoks, Mārtiņš Krieķis un Irina Maligina. Minētajā relīzē cita starpā tika pausts viedoklis, ka M. Miķelsons bija sniedzis profesionālus pakalpojumus AS "Olainfarm", norādot, ka viņš bijis figurants līdzīgajos SIA "NP Foods", saldumu ražotāja AS "Laima" un SIA "Latvijas Projektēšanas sabiedrība" reiderisma gadījumos.

Neskatoties uz to, ka preses relīzes mērķis nebija personiski aizvainot vai nomelnot Mārci Miķelsonu, zvērināts advokāts, uzskatot, ka rakstā aizskarts viņa gods un cieņa, iesniedza tiesā prasības pieteikumu pret Milanu Beļeviču.

AS "Olainfarm" lielākais akcionārs ir SIA "OLMAFARM" (42,56%), un tā kopīpašnieces ir Valērija Maligina mantinieces — Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Anna Emīlija Maligina.