"Stockmann" atklāj e-veikalu

E-veikalā stockmann.lv klientu izvēlei tiek piedāvātas vairāk kā 6000 dažādas preces. Modes segmentā – sieviešu, vīriešu un bērnu modes preces, kā arī plašs sporta apģērbu klāsts. Interneta veikalā ir pieejams vēl plašāks zīmolu un preču klāsts kā Stockmann universālveikalā, piemēram, no zīmoliem – Adidas by Stella McCartney, Fred Perry, Peak Performance un citi zīmoli. Klientiem būs iespēja atklāt arī plašāku sortimentu dažādiem universālveikā iecienītajiem zīmoliem – Tommy Hilfiger, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, Esprit, Levis. Mājas preču sortimentā ir pieejams viss mājas interjeram – no traukiem līdz mēbelēm, no gultas veļas līdz vannas istabas piederumiem, kā arī pavasarī aktuālās preces dārza darbiem un atpūtai dabā.

Piegāde klientiem tiks veikta no centrālās noliktavas Somijā. Stockmann paredz, ka piegāde ilgs no 3 līdz 7 darba dienām. Klientam būs iespēja saņemt preci Omniva pakomātos un tās piegāde būs bez maksas. Preci būs iespējams atgriezt 30 dienu laikā, tādā veidā sniedzot klientiem lielāku fleksibilitāti un drošības sajūtu, ja izvēlētā prece tomēr neatbilst iecerētajam.

“E-veikala atvēršana Latvijā bija Stockmann attīstības plānos tuvākajā laikā, bet ņemot vērā negaidīto un visus ietekmējošo situāciju pasaulē, esam gandarīti, ka spējām interneta veikalu sagatavot un atvērt trīs nedēļu laikā. Esam priecīgi, ka tagad mūsu klientiem esam vēl ērtāk pieejami ar mājas un modes preču plašo sortimenta klāstu, kas tiek nemitīgi papildināts. Mēs turpinām darbu pie stockmann.lv e-veikala attīstības kosmētikas un pārtikas segmentā, lai jau šogad papildinātu e-veikalu arī šajās kategorijās,” tā saka Dace Goldmane, universālveikala Stockmann Rīga direktore.

Stockmann vērš uzmanību, ka e-veikala platforma šobrīd ir balstīta uz Somijas e-veikala bāzes, tā ir paredzēta gan Latvijas, gan Igaunijas tirgum un tāpēc pašlaik pieejama tikai angļu valodā. Visi noteikumi un klientu atbalsts ir nodrošināts valsts valodā. Pārtikas un kosmētikas nodaļu preces pagaidām nav iespējams iegādāties interneta veikalā stockmann.lv, šobrīd tiek aktīvi strādāts pie tā, lai varētu nodrošināt arī šo preču iegādi attālināti. Aicinām Stockmann Pastāvīgos Klientus vienmēr reģistrēt savu klienta karti, veicot pirkumus e-veikalā