Latvijas sportā leģendārs zīmols sāk ražot atkārtoti lietojamās sejas maskas

“Ritas” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Sazonovs stāsta, ka uzņēmums pats no polistirola ražo audumu, caur kuru ir vieglāk elpot, nekā kokvilnas maskām. Pēc tam šīs maskas speciāli apstrādā ar antibakteriālu tehnoloģiju, kura iznīcina 95% visu baktēriju.

“Caur to ir viegli elpot, jo tā ir īpaši pielāgota sejas formai. Masku var vismaz 50 reizes mazgāt 60 grādu temperatūrā, un pēc tam gludināt ar karstu gludekli tās īpašības nepasliktinot,” teic Sazonovs. Aizsargmaskas it īpaši svarīgi ir nēsāt inficētajiem, taču sabiedriskās vietās tās ir būtiskas visiem, jo nevar zināt, vai neesat kļuvis par vīrusa nēsātāju.

Šobrīd “Ritas” jauda ir aptuveni 5000 masku nedēļā, bet vajadzības gadījumā uzņēmums var apturēt citu izstrādājumu ražošanu, un tad tādu pašu daudzumu varēs saražot vienā dienā. Kompānija ir gatava piešķirt 1000 bezmaksas masku Latvijas ārstniecības iestādēm, un tāds piedāvājums jau ir izteikts.

Ir arī saņemts pirmais starptautiskais pasūtījums no Somijas, uz kurieni tiks piegādāts 10 000 masku. No 24. marta darbojas mājaslapa mask.lv kurā šīs maskas varēs iegādāties jebkurš. Vairumtirdzniecībā cena par vienu ir aptuveni divi eiro, bet individuālajiem lietotājiem trīs līdz četri eiro, atkarībā no modeļa. Uzņēmuma veikals atrodas Rīgā, Mazajā Kuldīgas ielā 4a.

Daudziem Latvijas sporta līdzjutējiem “Rita” uzņēmums asociējas ar vienu no spilgtākajiem brīžiem šajā tūkstošgadē, kad 2003. gada 19. novembrī Stambulā Latvijas futbola izlase atspēlējās pret 2002. gada Pasaules kausa bronzas medaļas ieguvēju Turciju un izcīnīja vietu 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Māris Verpakovskis šajā mačā panāca neizšķirtu 2:2, izvirzot Latviju vadībā divu spēļu summā ar 3:2. Latvijas futbola visu laiku labākais snaiperis pēc vārtu guvuma nespēja valdīt emocijas un novilka formas kreklu, zem kura bija redzams uzraksts “Rita”. Jā, šī ir tā pati “Rita”!