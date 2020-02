No Inčukalna pazemes gāzes krātuves janvārī ņemts par 54% vairāk dabasgāzes nekā pirms gada

Uzņēmumā skaidroja, ka līdz ar vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanu no šā gada 1.janvāra ir būtiski pieaugusi interese no Igaunijas un Somijas lietotājiem par Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanu. Pirmajā mēnesī kopš tirgus atvēršanas no krātuves kopējā izņemtā dabasgāzes apmēra Somijas tirgum izņemti 25% jeb 893 GWh, savukārt Igaunijai - 16% jeb 562 GWh.

Tāpat "Conexus" pārstāvji norādīja, ka pēdējo triju mēnešu laikā - no novembra līdz janvāra beigām - no krātuves kopumā izņemts par 26% vairāk dabasgāzes nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš, sasniedzot 7082 GWh.

Vienlaikus kompānijā atzīmēja, ka līdz ar siltajiem laika apstākļiem šajā gāzapgādes sezonā dabasgāzes pieprasījums Latvijā ir samazinājies par 30%, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn, taču Igaunijas un Somijas lietotāju pastiprinātā interese veicinājusi krātuves darbības balansu, kas tās tehniskajai darbībai ir būtiski.

"Conexus" valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne norādīja, ka jau pēc pirmā vienotā dabasgāzes tirgus darbības mēneša redzams, ka tirgus integrācija un ikdienas operatīvā darba atvieglošana ir sevi attaisnojusi.

Viņa pauda, ka svarīgākais Latvijas dabasgāzes infrastruktūras ieguvums ir Inčukalna pazemes gāzes krātuves pieejamība un pozīciju stiprināšana starptautiskajā tirgū, jo ir radīti apstākļi, lai pieprasījums pēc dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades saglabātos nemainīgi augsts.

"Ja mēs atceramies, tad vēl pavisam nesenā pagātnē notikušas diskusijas par krātuves piepildījuma samazināšanos, savukārt vienotā tirgus izveide interesi par dabasgāzes uzglabāšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē saglabā un notur nemainīgi augstu," skaidroja Kotāne, piebilstot, ka šis ir arī projekts, kas ar reāliem darbiem apliecina, ka dabasgāzes infrastruktūra nav vienas valsts un ne vairs viena reģiona jautājums.

Viņa norādīja, ka pašreiz visi nozarē notiekošie liela apmēra projekti ir starpvalstu vadīti un organizēti, tādējādi virzoties uz modernu un efektīvu dabasgāzes izmantošanu Eiropā.

No sezonas sākumā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē iesūknētā dabasgāzes apmēra šobrīd izņemti 38%.

"Conexus" ir slēgta akciju sabiedrība. Kompānijas lielākais akcionārs ir "Augstsprieguma tīkls" (34,36%), kamēr "Gazprom" pieder 34,1%, bet "Marguerite Gas" - 29,06% akciju.